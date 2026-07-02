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PLN Pulang Pisau Ungkap Pemicu Pemadaman Bergilir

Kamis, 02 Juli 2026 – 05:01 WIB
PLN Pulang Pisau Ungkap Pemicu Pemadaman Bergilir - JPNN.com Kalsel
Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Pulang Pisau, Apryanto Redyana. ANTARA/Dita Marsena

kalsel.jpnn.com, PULANG PISAU - Manajer PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Apryanto Redyana mengatakan pemadaman listrik bergilir di kabupaten setempat terjadi akibat penurunan pasokan daya dari sistem interkoneksi wilayah Kalimantan.

“Pemadaman bergilir terjadi karena adanya penurunan pasokan daya sehingga diperlukan pengaturan beban untuk menjaga kestabilan sistem,” kata Apryanto Redyana di Pulang Pisau, Rabu.

Menurutnya, kondisi tersebut mengharuskan PLN melakukan pengaturan sistem kelistrikan untuk mencegah terjadinya blackout atau pemadaman yang lebih luas.

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Sebagai langkah antisipasi, PLN menerapkan pemadaman listrik secara bergilir dengan durasi tertentu yang dilakukan secara merata di wilayah setempat.

“Kebijakan tersebut diambil agar beban sistem tetap terkendali hingga pasokan daya kembali normal,” jelasnya.

Dirinya menegaskan pihaknya terus berupaya mempercepat pemulihan pasokan daya sehingga kondisi kembali normal.

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Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai waktu berakhirnya pemadaman bergilir karena masih menunggu perkembangan kondisi sistem.

“Terkait estimasi berakhirnya pemadaman bergilir kami belum dapat memastikan dan setiap perkembangan terbaru segera kami sampaikan kepada masyarakat,” katanya.

PLN Pulang Pisau melakukan pemadaman bergilir di kabupaten setempat lantaran terjadi penurunan pasokan.
Sumber Antara
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TAGS   PLN PLN Pulang Pisau pemadaman listrik pemadaman bergilir

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