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Jemaah Haji Kloter 17 Debarkasi Banjarmasin Mendarat dengan Selamat di Tanah Air

Senin, 29 Juni 2026 – 18:01 WIB
Jemaah Haji Kloter 17 Debarkasi Banjarmasin Mendarat dengan Selamat di Tanah Air - JPNN.com Kalsel
PPIH Debarkasi Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah saat gelar penyambutan kedatangan jamaah haji Kloter 17 di Asrama Haji di Kota Banjarbaru, Minggu (28/6/2026). ANTARA/HO-PPIH Debarkasi Banjarmasin

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Jemaah haji Kloter 17 Debarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah di Tanah Suci.

Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Banjarmasin H Eddy Khairani menyampaikan, jemaah haji Kloter 17 tiba di Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin pada Minggu sekitar pukul 15.00 Wita.

Menurut dia, haji kloter 17 berjumlah 359 orang yang berasal dari Kabupaten Barito Kuala sebanyak 292 orang, Kota Banjarmasin 52 orang, Kotabaru empat orang, Tabalong dan HSU masing-masing dua orang, serta satu orang dari Tanah Bumbu.

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"Ditambah enam orang petugas haji," ujar Eddy.

Dia menyebut ada sebanyak 12 haji Kloter 17 yang harus dibantu kursi roda, namun kondisi kesehatan mereka cukup baik.

Kepulangan jemaah haji Kloter 17 melalui Bandara Internasional Pangeran Mohammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Setelah tiba di tanah air mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan dijamu makan.

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Setelah itu jemaah haji dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan pemerintah kabupaten/kota.

Dengan kedatangan Kloter 17, jumlah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah pulang ke tanah air sebanyak 6.089 orang.

Jemaah haji kloter 17 yang berasal dari Debarkasi Banjarmasi sudah tiba di tanah air dengan selamat.
Sumber Antara
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TAGS   Debarkasi Banjarmasin ibadah haji Jemaah Haji kloter haji

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