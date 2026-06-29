Bupati Tanah Laut: Peran Ayah Penting Untuk Cegah Persoalan Sosial Anak

kalsel.jpnn.com, TANAH LAUT - Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto mendorong penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak sebagai langkah strategis mencegah berbagai persoalan sosial, sekaligus membangun generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

Pesan tersebut disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-33 di Halaman Kantor Bupati Tanah Laut, Senin, yang mengangkat tema "Ayah Wajib Hadir" sebagai pengingat pentingnya keterlibatan ayah dalam tumbuh kembang anak.

Rahmat Trianto di Pelaihari, Senin, saat membacakan sambutan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN RI Wihaji mengatakan Hari Keluarga Nasional menjadi momentum memperkuat ketahanan keluarga di tengah berbagai tantangan perubahan sosial dan perkembangan teknologi.

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"Hari Keluarga Nasional bukan sekadar peringatan seremonial, melainkan momentum refleksi nasional untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah tantangan era Volatility, Uncertainty, Complexity (VUCA)," katanya.

Menurut dia, keluarga merupakan lingkungan pertama yang membentuk karakter, moral, dan kepribadian anak, sehingga memiliki peran penting dalam menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

Selain itu dia menuturkan bahwa Indonesia saat ini memiliki peluang besar memanfaatkan bonus demografi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, namun peluang tersebut hanya dapat dicapai apabila pembangunan kualitas manusia dimulai dari keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas.

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"Bonus demografi yang tengah dimiliki Indonesia merupakan peluang besar menuju Indonesia Emas 2045. Namun peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila kualitas SDM dibangun sejak dini melalui keluarga yang sehat, harmonis, dan berkualitas," ujar Rahmat.

Pemerintah, lanjut dia, mengajak seluruh orang tua, khususnya ayah, hadir secara utuh dalam kehidupan anak, tidak hanya memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai pendidik, pelindung, pendamping, dan teladan.