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Polda Kalsel Bekuk 211 Pelaku Premanisme dan Pencurian

Senin, 29 Juni 2026 – 13:50 WIB
Polda Kalsel Bekuk 211 Pelaku Premanisme dan Pencurian - JPNN.com Kalsel
Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Kombes Pol Frido Situmorang bersama Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwindi menunjukkan barang bukti senjata tajam hasil sitaan Satuan Reskrim Polresta Banjarmasin dalam perkara tawuran kelompok pemuda. (ANTARA/Firman)

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan bersama 13 polres jajaran menangkap 211 tersangka kasus pencurian dan premanisme selama periode Januari hingga Juni 2026.

"Ratusan tersangka ini hasil penindakan intensif terhadap berbagai tindak pidana yang meresahkan masyarakat," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Kombes Frido Situmorang di Banjarbaru, Senin.

Dari para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, sepeda motor, uang tunai, surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan barang bukti lainnya.

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Frido menegaskan Polda Kalsel berkomitmen terus melakukan penindakan terhadap berbagai tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dia mengatakan seluruh kasus pembunuhan dan perkara menonjol yang terjadi selama semester pertama 2026 berhasil diungkap jajaran kepolisian dengan dukungan Tim Resmob Macan Kalsel Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Kalimantan Selatan.

Menurut hasil analisis penyidik, sebagian besar kasus penganiayaan dan pembunuhan dipicu konsumsi minuman beralkohol yang berujung pada pertengkaran hingga aksi kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

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Frido juga meminta seluruh jajaran reserse kriminal menindaklanjuti setiap informasi maupun laporan masyarakat secara cepat agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Adam Erwindi mengatakan masyarakat tidak perlu ragu melaporkan setiap tindak kriminal yang terjadi di lingkungan sekitar.

Polda Kalimantan Selatan telah menangkap 211 pelaku pencurian dan premanisme selama Januari hingga Juni 2026.
Sumber Antara
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TAGS   Polda Kalsel pelaku pencurian premanisme pelaku kejahatan

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