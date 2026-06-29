Polda Kalsel Bekuk 211 Pelaku Premanisme dan Pencurian

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Selatan bersama 13 polres jajaran menangkap 211 tersangka kasus pencurian dan premanisme selama periode Januari hingga Juni 2026.

"Ratusan tersangka ini hasil penindakan intensif terhadap berbagai tindak pidana yang meresahkan masyarakat," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalsel Kombes Frido Situmorang di Banjarbaru, Senin.

Dari para tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa senjata tajam, sepeda motor, uang tunai, surat tanda nomor kendaraan (STNK), dan barang bukti lainnya.

Frido menegaskan Polda Kalsel berkomitmen terus melakukan penindakan terhadap berbagai tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dia mengatakan seluruh kasus pembunuhan dan perkara menonjol yang terjadi selama semester pertama 2026 berhasil diungkap jajaran kepolisian dengan dukungan Tim Resmob Macan Kalsel Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Kalimantan Selatan.

Menurut hasil analisis penyidik, sebagian besar kasus penganiayaan dan pembunuhan dipicu konsumsi minuman beralkohol yang berujung pada pertengkaran hingga aksi kekerasan yang menyebabkan korban meninggal dunia.

Baca Juga: Polda Kalsel Gandeng Ulama Untuk Imbauan Kondusivitas Selama Ramadan

Frido juga meminta seluruh jajaran reserse kriminal menindaklanjuti setiap informasi maupun laporan masyarakat secara cepat agar proses penegakan hukum dapat berjalan efektif.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Kalimantan Selatan Kombes Adam Erwindi mengatakan masyarakat tidak perlu ragu melaporkan setiap tindak kriminal yang terjadi di lingkungan sekitar.