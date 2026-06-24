477 Siswa dari Berbagai Daerah Tempuh Pendidikan di SMA Taruna Nusantara Kampus IKN

kalsel.jpnn.com, PENAJAM PASER UTARA - Sebanyak 477 siswa berbagai daerah menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Taruna Nusantara Kampus Ibu Kota Nusantara (IKN), di kawasan pusat pemerintahan (KIPP) ibu kota baru Indonesia di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur.

"Tahun ajaran baru 2026/2027 SMA Taruna Nusantara IKN siap operasional," ujar Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara IKN Brigadir Jenderal TNI Rudi Setiawan, Rabu, di Sepaku, Penajam Paser Utara.

Dia menyebut 477 siswa dari berbagai daerah di Indonesia menempuh pendidikan pada tahun ajaran baru.

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Sebanyak 237 siswa yang akan naik ke kelas XI dijadwalkan tiba di IKN pada 9 Juli 2026, merupakan angkatan pertama SMA Taruna Nusantara IKN, yang selama ini menjalani pendidikan di SMA Taruna Nusantara Magelang, karena kampus IKN masih dalam tahap pembangunan.

Kemudian 240 siswa baru kelas X akan terlebih dahulu mengikuti Pendidikan Dasar Kedisiplinan (PDK) di Magelang selama tiga bulan, lanjut Rudi, dan akan bergabung di kampus IKN pada awal Oktober 2026.

SMA Taruna Nusantara IKN saat ini memiliki 37 pamong pengajar dan pengasuh serta 72 pamong administrasi, kata Rudi, dan jumlah pamong itu terus disesuaikan seiring bertambahnya jumlah siswa dan perkembangan sekolah.

SMA Taruna Nusantara IKN merupakan salah satu dari tiga kampus baru SMA Taruna Nusantara yang dibangun di luar pulau Jawa, yakni kampus baru di Langowan (Sulawesi Utara) dan Pagar Alam (Sumatera Selatan), sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan berkualitas bagi generasi muda Indonesia.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik dan Juru Bicara Otorita IKN Troy Pantouw mengatakan, SMA Taruna Nusantara melengkapi ekosistem KIPP IKN sebagai bentuk kepercayaan dari salah satu institusi pendidikan unggulan nasional, untuk menghadirkan sarana prasarana pendidikan berkualitas di ibu kota baru Indonesia.