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Jemaah Haji Kloter 12 Debarkasi Banjarmasin Sudah Tiba di Tanah Air

Senin, 22 Juni 2026 – 01:38 WIB
Jemaah Haji Kloter 12 Debarkasi Banjarmasin Sudah Tiba di Tanah Air - JPNN.com Kalsel
Kedatangan jamaah haji Kloter 12 asal Hulu Sungai Selatan di asrama haji Debarkasi Banjarmasin di Kota Banjarbaru, Minggu (21/6/2026). ANTARA/HO-PPIH Debarkasi Banjarmasin

kalsel.jpnn.com, BANAJRMASIN - Jemaah haji Kloter 12 Debarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah asal Hulu Sungai Selatan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci.

Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Banjarmasin H Eddy Khairani di asrama haji di Kota Banjarbaru, Minggu, menyebutkan jemaah haji Kloter 12 tiba hari ini di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin.

"Haji Kloter 12 sebanyak 360 orang," ucapnya.

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Menurut Eddy, kedatangan jemaah haji Kloter 12 berjalan lancar hingga dibawa ke asrama haji untuk mengikuti proses penyambutan dan jamuan makan.

"Setelah itu mereka dipulangkan ke daerah," paparnya.

Dengan kedatangan Kloter 12, jumlah haji Debarkasi Banjarmasin yang sudah tiba di tanah air sebanyak 4.303 orang.

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Tahun ini, ucap dia, ada sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalsel dan lima kloter dari Kalteng, dengan total peserta haji sebanyak 6.804 orang.

"Masih ada sebanyak tujuh kloter yang masih di Tanah Suci," ujarnya.

Jemaah haji kloter 12 debarkasi Banjarmasin berjumlah 360 orang sudah tiba di Indonesia.
Sumber Antara
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TAGS   Jemaah Haji Debarkasi Banjarmasin ibadah haji tanah air

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