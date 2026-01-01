Pemprov Kaltim Sudah Ekspor Senilai 65 Miliar Dolar AS Melalui 5 Pelabuhan

kalsel.jpnn.com, BALIKPAPAN - Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) sepanjang Januari – April 2026 mengekspor komoditas migas dan nonmigas mencapai 6,55 miliar dolar AS, terutama lima pelabuhan terbesar yakni di Balikpapan, Samarinda, Tanjung Bara, Tanjung Redeb, dan Bonthan Bay.

"Untuk Pelabuhan Balikpapan senilai 1,99 miliar dolar, Pelabuhan Samarinda 1,26 miliar dolar, Pelabuhan Tanjung Bara di Kabupaten Kutai Timur senilai 884,9 juta dolar AS," kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim Mas’ud Rifai di Samarinda, Kamis.

Kemudian ekspor melalui pelabuhan Tanjung Redeb di Kabupaten Berau senilai 534,28 juta dolar, melalui Pelabuhan Bonthan Bay di Sulawesi senilai 757,82 juta dolar, dan dari sejumlah pelabuhan lain senilai 1,1 miliar dolar AS.

Dari dua komoditas ini, katanya, nilai terbesar berasal dari komoditas nonmigas yang mencapai 5,99 miliar dolar AS, sedangkan sisanya yang 559,81 jutadolar AS merupakan ekspor migas.

Dia memerinci untuk komoditas nonmigas yang diekspor, yakni hasil tambang senilai 4,47 miliar dolar, hasil industri 1,51 miliar dolar, dan ekspor hasil pertanian senilai 5,71 juta dolar AS.

“Pada Januari - April 2026, hasil tambang tetap menjadi andalan ekspor Kaltim dengan andil 68,24 persen. Hasil industri berada di posisi kedua dengan andil 23,12 persen, dan nilai ekspor migas pada posisi tiga dengan peranan 8,55 persen,” katanya.

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Selama periode Januari - April 2026, lanjutnya, China merupakan negara tujuan ekspor utama yang memilik peranan terbesar dengan nilai ekspor sebesar 2,03 miliar dolar atau memberikan andil sebesar 34,03 persen, diikuti India senilai 848,69 juta atau 14,17 persen, dan Filipina 564,67 juta dolar atau dengan andil 9,43 persen.

Dia juga mengatakan bahwa total nilai ekspor nonmigas dari Provinsi Kaltim pada periode Januari - April 2026 ke kawasan ASEAN sebesar 1,51 miliar dolar dengan peranan sebesar 25,21 persen terhadap total ekspor nonmigas.