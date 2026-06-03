JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Kemenag Tingkatkan Kompetensi Amil Zakat dan Nazir Wakaf Melalui Sertifikasi

Kemenag Tingkatkan Kompetensi Amil Zakat dan Nazir Wakaf Melalui Sertifikasi

Rabu, 03 Juni 2026 – 15:31 WIB
Kemenag Tingkatkan Kompetensi Amil Zakat dan Nazir Wakaf Melalui Sertifikasi - JPNN.com Kalsel
Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama Waryono Abdul Ghafur. ANTARA/HO-Kemenag

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Agama (Kemenag) mengadakan pelatihan terintegrasi sertifikasi profesi amil zakat dan nazir wakaf dalam mendorong profesionalitas pengelolaan zakat dan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan umat yang akuntabel, transparan, dan berdampak demi memperkuat kesejahteraan masyarakat.

"Kami berharap mereka menjadi sumber daya manusia unggul yang mampu memajukan gerakan zakat dan wakaf di Indonesia," ujar Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kemenag Waryono Abdul Ghafur dikonfirmasi dari Jakarta, Rabu.

Waryono mengatakan pelatihan sertifikasi profesi terhadap amil zakat dan nazir wakaf ini diselenggarakan mengingat kebutuhan terhadap amil dan nazir profesional tergolong tinggi.

Baca Juga:

Total ada 647 pendaftar dan 180 di antaranya terpilih ikut Pelatihan Terintegrasi Sertifikasi Profesi Amil dan Nazir. Menurut dia, minat yang besar menunjukkan peningkatan kebutuhan penguatan kompetensi dan profesionalisme pengelola zakat serta wakaf.

Dari total pendaftar, sebanyak 287 orang mendaftar pada program sertifikasi profesi bidang zakat dan 360 orang pada program sertifikasi profesi nazir wakaf.

"Peserta yang terpilih ini telah melalui proses seleksi yang kompetitif dan ketat," ujar Waryono.

Baca Juga:

Menurut Waryono, pelatihan terintegrasi tersebut merupakan bagian dari upaya negara menghadirkan layanan pembinaan yang lebih kuat bagi amil dan nazir.

Selama ini, jumlah pengelola zakat dan wakaf yang memiliki sertifikasi profesi masih terbatas, sehingga diperlukan program yang mampu memperkuat kompetensi sekaligus standar profesionalisme di lapangan.

Kemenag berusaha meningkatkan kompetensi amil zakat dan nazir wakaf melalui kegiatan sertifikasi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kemenag Kementerian Agama Amil zakat sertifikasi

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU