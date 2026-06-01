DPR Soroti Sistem Pengamanan Lapas Palangka Raya Setelah Seorang Warga Binaan Tewas

kalsel.jpnn.com, PALANGKA RAYA - Anggota Komisi XIII DPR RI Bias Layar mengaku akan melakukan kunjungan langsung ke Lapas Kelas IIA Palangka Raya untuk meninjau sistem pengamanan serta melihat berbagai kendala yang dihadapi lembaga pemasyarakatan tersebut.

“Kami ingin melihat secara langsung bagaimana sistem pengamanan di Lapas Kelas IIA Palangka Raya dan apa saja kendala yang dihadapi di lapangan,” kata Bias, seusai meninjau proses autopsi warga binaan pemasyarakatan, Anton Kurniawan, Minggu.

Kunjungan tersebut dilakukan di tengah perhatian publik terhadap meninggalnya warga binaan pemasyarakatan bernama Anton Kurniawan yang sebelumnya ditemukan meninggal dunia saat menjalani masa pembinaan.

Baca Juga: Warga Binaan Rutan Pelaihari Dilibatkan Untuk Garap Sawah Seluas 20 Hektare

Bias menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya Anton Kurniawan. Menurutnya, meskipun almarhum pernah melakukan kesalahan dan menjalani proses hukum, hak-haknya sebagai warga binaan tetap harus mendapat perhatian.

“Kami turut berduka cita atas meninggalnya warga binaan pemasyarakatan Anton Kurniawan,” ucapnya.

Sebagai anggota Komisi XIII yang membidangi pemasyarakatan dan hak asasi manusia, Bias menegaskan pihaknya akan terus melakukan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Baca Juga: RSGM Kalsel Ajak Warga Jaga Kesehatan Gigi dan Mulut Selama Ramadan

Dia menjelaskan saat ini jajaran pemasyarakatan sedang melakukan penyesuaian terhadap berbagai regulasi baru, termasuk yang berkaitan dengan penerapan KUHP dan KUHAP yang telah diperbarui.

“Karena saat ini masih dalam proses penyesuaian terhadap regulasi yang baru, tentu berbagai aspek pelaksanaan di lapangan juga harus menyesuaikan,” ujarnya.