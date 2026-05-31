JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Embarkasi Banjarmasin Siap Sambut Kepulangan Jemaah Haji

Embarkasi Banjarmasin Siap Sambut Kepulangan Jemaah Haji

Senin, 01 Juni 2026 – 01:01 WIB
Embarkasi Banjarmasin Siap Sambut Kepulangan Jemaah Haji - JPNN.com Kalsel
Sejumlah jamaah haji Kloter 01 saat berada di Tanah Suci Makkah untuk bersiap kepulangan ke Tanah Air diterbangkan dari Arab Saudi pada 2 Juni 2026 dan tiba di Bandara Syamsuddin Noor Banjarmasin pada 3 Juni 2026. ANTARA/HO-Kemenhaj Kalsel

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Banjarmasin Eddy Khairani menyampaikan pihaknya bersiap menyambut kepulangan jemaah haji yang dijadwalkan dimulai pada 3 Juni 2026.

"Sudah kami persiapkan dengan matang menyambut kepulangan jamaah haji 2026," ujarnya di Banjarbaru, Minggu.

Kepulangan jemaah haji Kloter 01 asal Kota Banjarmasin dijadwalkan berangkat dari Tanah Suci Arab Saudi pada 2 Juni 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Arab Saudi (WAS), tiba di tanah air atau di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin pada 3 Juni 2026 sekitar pukul 08.56 Wita.

Baca Juga:

"Jemaah haji Kloter 01 yang berjumlah 359 orang akan dijemput dari bandara ke asrama haji, setelah berbagai rangkaian kegiatan di asrama haji, baru dipulangkan ke rumah masing-masing," ujarnya.

Menurut Eddy, setiap jemaah mendapatkan satu galon Air Zam-Zam berisi lima liter yang sudah siap di asrama haji saat ini.

"Kami minta doa masyarakat semuanya agar semua berjalan lancar, jemaah haji semua sehat, dapat haji mabrur," ujarnya.

Baca Juga:

Dari laporan Ketua Kloter BDJ 01, H Syamsuri dari Tanah Suci Makkah, Arab Saudi, bahwa seluruh jemaah haji Kloter 01 dalam kondisi baik dan setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Alhamdulillah seluruh jemaah BDJ 01 yang berjumlah 359 orang dalam keadaan sehat dan tidak ada yang menjalani perawatan di rumah sakit. Sebagian jemaah mengalami flu dan batuk ringan, namun secara umum kondisi mereka baik,” ujarnya.

Embarkasi Banjarmasin telah bersiap untuk menyambut kepulangan jemaah haji kloter pertama.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   embarkasi haji embarkasi banjarmasin Jemaah Haji kloter haji

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU