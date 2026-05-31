Embarkasi Banjarmasin Siap Sambut Kepulangan Jemaah Haji

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Banjarmasin Eddy Khairani menyampaikan pihaknya bersiap menyambut kepulangan jemaah haji yang dijadwalkan dimulai pada 3 Juni 2026.

"Sudah kami persiapkan dengan matang menyambut kepulangan jamaah haji 2026," ujarnya di Banjarbaru, Minggu.

Kepulangan jemaah haji Kloter 01 asal Kota Banjarmasin dijadwalkan berangkat dari Tanah Suci Arab Saudi pada 2 Juni 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Arab Saudi (WAS), tiba di tanah air atau di Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin pada 3 Juni 2026 sekitar pukul 08.56 Wita.

Baca Juga: Kemenhaj Minta Warga Lebih Waspada Modus Keberangkatan Haji Ilegal

"Jemaah haji Kloter 01 yang berjumlah 359 orang akan dijemput dari bandara ke asrama haji, setelah berbagai rangkaian kegiatan di asrama haji, baru dipulangkan ke rumah masing-masing," ujarnya.

Menurut Eddy, setiap jemaah mendapatkan satu galon Air Zam-Zam berisi lima liter yang sudah siap di asrama haji saat ini.

"Kami minta doa masyarakat semuanya agar semua berjalan lancar, jemaah haji semua sehat, dapat haji mabrur," ujarnya.

Baca Juga: Ombudsman Kalsel Pastikan Hak Jemaah Haji Terpenuhi

Dari laporan Ketua Kloter BDJ 01, H Syamsuri dari Tanah Suci Makkah, Arab Saudi, bahwa seluruh jemaah haji Kloter 01 dalam kondisi baik dan setelah menyelesaikan rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

“Alhamdulillah seluruh jemaah BDJ 01 yang berjumlah 359 orang dalam keadaan sehat dan tidak ada yang menjalani perawatan di rumah sakit. Sebagian jemaah mengalami flu dan batuk ringan, namun secara umum kondisi mereka baik,” ujarnya.