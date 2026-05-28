Polresta Banjarmasin Bagikan Daging Kurban Untuk Ratusan Penerima

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Polresta Banjarmasin membagikan daging kurban pada Iduladha 1447 Hijriah lewat 880 kupon yang disebar kepada masyarakat, guna menghindari penumpukan penerima saat pembagian berlangsung di lingkungan mapolresta setempat, Rabu.

Langkah itu dilakukan bersamaan dengan pemotongan 20 ekor hewan kurban yang tersebar di mapolresta dan sejumlah polsek jajaran sebagai upaya memperluas jangkauan penerima manfaat di berbagai wilayah Kota Banjarmasin.

Kasi Humas Polresta Banjarmasin Ipda Adi Harry Sucahyo mengatakan total hewan kurban yang dipotong pada Iduladha tahun ini terdiri atas sapi dan kambing yang disalurkan secara bertahap.

“Spesial Qurban 1447 H ini, kami secara keseluruhan melakukan pemotongan 20 ekor hewan kurban,” ujar Adi Harry.

Kasi Humas menjelaskan, khusus di Mapolresta Banjarmasin dilakukan pemotongan tujuh ekor sapi, sedangkan sebagian hewan kurban lainnya langsung disalurkan ke sejumlah tempat ibadah dan panti asuhan.

Menurut dia, satu ekor sapi diserahkan ke Masjid Sultan Suriansyah, satu ekor sapi ke Masjid Baabut Taqwa LP Teluk Dalam, serta dua ekor kambing diberikan kepada Panti Asuhan Banua Berkah.

Sementara itu, sebanyak 11 ekor sapi dan dua ekor kambing dipotong di masing-masing Polsek jajaran Polresta Banjarmasin agar distribusi daging dapat menjangkau masyarakat di tingkat kelurahan dan lingkungan sekitar.

"Kami bagi-bagi tempat penyalurannya agar tidak menyebabkan kerumunan masyarakat yang datang mengambil daging hewan kurban,” kata Adi Harry.