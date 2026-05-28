JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini PKK Banjarmasin Salurkan Daging Kurban ke Keluarga dengan Anak Stunting

PKK Banjarmasin Salurkan Daging Kurban ke Keluarga dengan Anak Stunting

Kamis, 28 Mei 2026 – 18:49 WIB
PKK Banjarmasin Salurkan Daging Kurban ke Keluarga dengan Anak Stunting - JPNN.com Kalsel
Ketua TP PKK Kota Banjarmasin Hj Neli Listriani dan anggota lainnya saat menyiapkan paket daging kurban bagi keluarga anak penderita stunting pada Hari Raya Idul Adha 1447 H / 2026 M di Banjarmasin, Kamis (28/5/2026). (ANTARA/HO-Humas Pemkot Banjarmasin)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyalurkan daging kurban ke keluarga dengan anak stunting.

Ketua TP-PKK Kota Banjarmasin Hj Neli Listriani mengatakan momentum Iduladha menjadi sarana memperkuat semangat berbagi dan kebersamaan di tengah masyarakat, sekaligus mendukung upaya penanganan stunting di Kota Banjarmasin.

“Alhamdulillah hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan berkurban, berbagi bahagia dan berkumpul bersama melalui pembagian daging kurban. Insya Allah penyalurannya kami prioritaskan kepada anak stunting di wilayah Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Baca Juga:

Menurut Neli, penanganan stunting menjadi salah satu perhatian TP-PKK Kota Banjarmasin, sehingga berbagai kegiatan sosial terus diarahkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan kepedulian bersama terhadap kesehatan anak.

“Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan hari ini membawa keberkahan bagi kami semua dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Melalui pembagian ratusan paket daging kurban tersebut, TP-PKK Kota Banjarmasin berharap semangat gotong royong, kepedulian sosial dan kesadaran menjaga lingkungan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat.

Baca Juga:

"Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Banjarmasin yang sehat, peduli, dan berkelanjutan," katanya.

Melalui kolaborasi kuat dalam penanganan stunting, kata dia, Kota Banjarmasin berkomitmen untuk terus menekan angka kasus yang saat ini berada di kisaran 20 persen.

Tim PKK Banjarmasin menyalurkan bantuan daging kurban ke keluarga yang memiliki anak stunting.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   stunting anak stunting daging kerbau daging kurban

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU