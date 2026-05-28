PKK Banjarmasin Salurkan Daging Kurban ke Keluarga dengan Anak Stunting

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyalurkan daging kurban ke keluarga dengan anak stunting.

Ketua TP-PKK Kota Banjarmasin Hj Neli Listriani mengatakan momentum Iduladha menjadi sarana memperkuat semangat berbagi dan kebersamaan di tengah masyarakat, sekaligus mendukung upaya penanganan stunting di Kota Banjarmasin.

“Alhamdulillah hari ini kami dapat melaksanakan kegiatan berkurban, berbagi bahagia dan berkumpul bersama melalui pembagian daging kurban. Insya Allah penyalurannya kami prioritaskan kepada anak stunting di wilayah Kota Banjarmasin,” ujarnya.

Menurut Neli, penanganan stunting menjadi salah satu perhatian TP-PKK Kota Banjarmasin, sehingga berbagai kegiatan sosial terus diarahkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan serta meningkatkan kepedulian bersama terhadap kesehatan anak.

“Mudah-mudahan apa yang dilaksanakan hari ini membawa keberkahan bagi kami semua dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Melalui pembagian ratusan paket daging kurban tersebut, TP-PKK Kota Banjarmasin berharap semangat gotong royong, kepedulian sosial dan kesadaran menjaga lingkungan dapat terus tumbuh di tengah masyarakat.

"Kegiatan ini sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota Banjarmasin yang sehat, peduli, dan berkelanjutan," katanya.

Melalui kolaborasi kuat dalam penanganan stunting, kata dia, Kota Banjarmasin berkomitmen untuk terus menekan angka kasus yang saat ini berada di kisaran 20 persen.