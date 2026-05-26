Sapi Kurban Presiden Prabowo di Banjarmasin Nyaris Satu Ton

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk warga Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Hari Raya Iduladha 1447 H / 2026 M berbobot 973 Kg.

Sapi bantuan Presiden RI jenis simmental tersebut secara resmi diserahkan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin ke masyarakat di Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin, Selasa.

Yamin menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden RI kepada masyarakat Kota Seribu Sungai pada Hari Raya Iduladha ini.

Menurut dia, bantuan tersebut bukan sekadar simbol ibadah kurban, tetapi juga bentuk hadirnya negara di tengah kebutuhan masyarakat.

"Kami atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Semoga bantuan ini membawa keberkahan bagi masyarakat dan menjadi manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Yamin menyampaikan agar pembagian daging kurban tahun ini dapat diarahkan lebih tertib dan ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Selain itu, warga juga diimbau membawa wadah sendiri atau menggunakan kemasan alternatif seperti anyaman purun. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi untuk menekan volume sampah pasca-Iduladha yang setiap tahun meningkat di kawasan perkotaan.

"Kami ingin pembagian daging kurban tetap berjalan lancar tanpa meninggalkan persoalan lingkungan. Edukasi penggunaan wadah ramah lingkungan harus mulai dibiasakan," ujarnya.