JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Sapi Kurban Presiden Prabowo di Banjarmasin Nyaris Satu Ton

Sapi Kurban Presiden Prabowo di Banjarmasin Nyaris Satu Ton

Selasa, 26 Mei 2026 – 17:41 WIB
Sapi Kurban Presiden Prabowo di Banjarmasin Nyaris Satu Ton - JPNN.com Kalsel
Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR saat menyerahkan secara resmi sapi kurban milik Presiden RI H Prabowo Subianto berbobot shampir satu ton ke Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin untuk Hari Raya Idul Adha 1447 H / 2026 M pada Selasa (26/5/2026). ANTARA/HO-Humas Pemkot Banjarmasin

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Sapi kurban bantuan Presiden Prabowo Subianto untuk warga Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Hari Raya Iduladha 1447 H / 2026 M berbobot 973 Kg.

Sapi bantuan Presiden RI jenis simmental tersebut secara resmi diserahkan Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin ke masyarakat di Masjid Agung Miftahul Ihsan Banjarmasin, Selasa.

Yamin menyampaikan apresiasi atas perhatian Presiden RI kepada masyarakat Kota Seribu Sungai pada Hari Raya Iduladha ini.

Baca Juga:

Menurut dia, bantuan tersebut bukan sekadar simbol ibadah kurban, tetapi juga bentuk hadirnya negara di tengah kebutuhan masyarakat.

"Kami atas nama Pemerintah Kota Banjarmasin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Semoga bantuan ini membawa keberkahan bagi masyarakat dan menjadi manfaat nyata bagi warga yang membutuhkan," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Yamin menyampaikan agar pembagian daging kurban tahun ini dapat diarahkan lebih tertib dan ramah lingkungan dengan mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai.

Baca Juga:

Selain itu, warga juga diimbau membawa wadah sendiri atau menggunakan kemasan alternatif seperti anyaman purun. Langkah tersebut dinilai menjadi solusi untuk menekan volume sampah pasca-Iduladha yang setiap tahun meningkat di kawasan perkotaan.

"Kami ingin pembagian daging kurban tetap berjalan lancar tanpa meninggalkan persoalan lingkungan. Edukasi penggunaan wadah ramah lingkungan harus mulai dibiasakan," ujarnya.

Sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk warga Banjarmasin beratnya nyaris satu ton.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pemkot Banjarmasin sapi kurban Presiden Prabowo iduladha

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU