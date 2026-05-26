Ekonomi Kalsel Tumbuh 5,67% pada Kuartal I 2026

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Provinsi Kalimantan Selatan termasuk daerah dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2026 di atas nasional, yakni sebesar 5,67 persen, sedangkan nasional berada di angka 5,61 persen.

Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Kalimantan Selatan Eddy Elminsyah Jaya mengatakan bahkan capaian pertumbuhan ekonomi Kalsel juga berada di atas DKI Jakarta yang mencapai 5,59 persen.

“Alhamdulillah, dalam pertemuan Konferensi Nasional ini, pada paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto, pertumbuhan Kalsel pada kuartal I sebesar 5,67 persen, sedangkan nasional 5,61 persen," katanya seusai menghadiri Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah (KNPED) Tahun 2026 oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, di Jakarta, Selasa.

Eddy menyampaikan rasa syukur atas capaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan yang berada di atas rata-rata nasional pada Triwulan I Tahun 2026.

Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak yang terus berkolaborasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Banua agar semakin kuat dan berkelanjutan.

“Ini adalah hasil kolaborasi semua pihak yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi Banua,” ujar dia.

Konferensi Nasional Pengembangan Ekonomi Daerah Tahun 2026 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Sinergi Kebijakan Lintas Sektor” dan menghadirkan keynote speech dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI serta Wakil Menteri Keuangan RI. (antara/jpnn)