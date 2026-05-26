Polda Kalsel Bangun Jembatan Merah Putih Untuk Dukung Mobilitas Masyarakat Tala

Selasa, 26 Mei 2026 – 17:18 WIB
Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan bersama Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto saat penyerahan bantuan sosial kepada masyarakat Desa Tabanio. (ANTARA/Firman)

kalsel.jpnn.com, TANAH LAUT - Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) membangun Jembatan Merah Putih Presisi di Kampung Nelayan Desa Tabanio, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut yang bertujuan mendukung infrastruktur bagi mobilitas masyarakat termasuk angkutan hasil nelayan setempat.

"Pembangunan jembatan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto guna menghadirkan pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat," kata Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan saat peletakan batu pertama dimulainya pembangunan jembatan, Selasa.

Kapolda berharap kehadiran jembatan membawa manfaat yang dapat dirasakan masyarakat, terutama untuk mendukung akses perekonomian, pendidikan, kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Yudha menegaskan realisasi pembangunan jembatan sebagai wujud sinergi antara Polda Kalsel dan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut serta Polres Tanah Laut dalam mendukung pembangunan infrastruktur untuk masyarakat.

Kapolda menjelaskan, pembangunan jembatan dilaksanakan selama kurang lebih 180 hari ke depan dan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi sekitar 5.000 masyarakat Desa Tabanio dan sekitarnya, khususnya warga RT 13 dan RT 14.

Dalam pembangunannya, sebanyak 300 personel gabungan dari Polda Kalsel dan Polres Tanah Laut dilibatkan.

Diharapkan pula kepada masyarakat dapat mendukung proses pembangunan agar dapat berjalan dengan aman, lancar, dan selesai tepat waktu.

Bupati Tanah Laut Rahmat Trianto mengapresiasi langkah Polda Kalsel yang membangun Jembatan Merah Putih Presisi sehingga membantu kelancaran aktivitas masyarakat.

Sumber Antara
