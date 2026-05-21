JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Kemenpar Gencar Promosikan Wisata Akuarium Jelang Libur Sekolah

Kemenpar Gencar Promosikan Wisata Akuarium Jelang Libur Sekolah

Kamis, 21 Mei 2026 – 19:00 WIB
Kemenpar Gencar Promosikan Wisata Akuarium Jelang Libur Sekolah - JPNN.com Kalsel
Atraksi barongsai menghibur pengunjung di akuarium Sea World Ancol, Jakarta, Kamis (8/2/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/tom.

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata mempromosikan wisata akuarium pada masyarakat sebagai salah satu destinasi wisata yang direkomendasikan untuk momen libur sekolah.

"Wisata bahari merupakan salah satu wisata yang saat ini gencar dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata selain wisata gastronomi, kebugaran (wellness), wastra dan lainnya," kata Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menanggapi tren wisata dari data Klook yang menyebut akuarium jadi salah satu atraksi yang ingin dicoba wisatawan, Made mengatakan promosi wisata bahari termasuk akuarium telah dijalankan pada event BBWI Travel Fair x BINA Cerita Liburan Sekolah 2026 di Tunjungan Plaza Surabaya pada 15-17 Mei 2026.

Baca Juga:

Atraksi wisata bahari merupakan salah satu yang turut ditawarkan seperti Jakarta Aquarium dan Banyuwangi Diving School yang ternyata cukup banyak menarik minat pengunjung.

Dia membeberkan sejak November 2025, Kementerian Pariwisata telah meluncurkan AI capability “MaiA” di situs resmi Indonesia.travel yang menghadirkan informasi lengkap mengenai destinasi dan atraksi wisata, termasuk wisata bahari dan akuarium.

Sebelumnya pada Rabu (13/5), platform pemesanan Klook membeberkan bahwa pergi ke akuarium hingga naik kapal mewah seperti yacht dan tur katamaran menjadi pengalaman berwisata yang ingin dilakukan oleh wisatawan asing saat berkunjung ke Indonesia.

Baca Juga:

"Indonesia memiliki pengalaman yang luar biasa dan beragam, dan ada sebuah arti untuk hal (berbagai pengalaman) ini," kata Klook General Manager, Singapore, Indonesia, Malaysia dan Thailand - Sarah Wan.

Wan menyampaikan bahwa minat untuk merasakan pengalaman dari atraksi tersebut mengalami pertumbuhan yang baik menurut data internal yang dikelola oleh Klook.

Kementerian Pariwisata menggencarkan promosi wisata akuarium menjelang libur panjang sekolah.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   libur panjang libur sekolah wisata akuarium kemenpar

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU