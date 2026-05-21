Kemenpar Gencar Promosikan Wisata Akuarium Jelang Libur Sekolah

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pariwisata mempromosikan wisata akuarium pada masyarakat sebagai salah satu destinasi wisata yang direkomendasikan untuk momen libur sekolah.

"Wisata bahari merupakan salah satu wisata yang saat ini gencar dipromosikan oleh Kementerian Pariwisata selain wisata gastronomi, kebugaran (wellness), wastra dan lainnya," kata Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Ni Made Ayu Marthini kepada ANTARA di Jakarta, Kamis.

Menanggapi tren wisata dari data Klook yang menyebut akuarium jadi salah satu atraksi yang ingin dicoba wisatawan, Made mengatakan promosi wisata bahari termasuk akuarium telah dijalankan pada event BBWI Travel Fair x BINA Cerita Liburan Sekolah 2026 di Tunjungan Plaza Surabaya pada 15-17 Mei 2026.

Atraksi wisata bahari merupakan salah satu yang turut ditawarkan seperti Jakarta Aquarium dan Banyuwangi Diving School yang ternyata cukup banyak menarik minat pengunjung.

Dia membeberkan sejak November 2025, Kementerian Pariwisata telah meluncurkan AI capability “MaiA” di situs resmi Indonesia.travel yang menghadirkan informasi lengkap mengenai destinasi dan atraksi wisata, termasuk wisata bahari dan akuarium.

Sebelumnya pada Rabu (13/5), platform pemesanan Klook membeberkan bahwa pergi ke akuarium hingga naik kapal mewah seperti yacht dan tur katamaran menjadi pengalaman berwisata yang ingin dilakukan oleh wisatawan asing saat berkunjung ke Indonesia.

"Indonesia memiliki pengalaman yang luar biasa dan beragam, dan ada sebuah arti untuk hal (berbagai pengalaman) ini," kata Klook General Manager, Singapore, Indonesia, Malaysia dan Thailand - Sarah Wan.

Wan menyampaikan bahwa minat untuk merasakan pengalaman dari atraksi tersebut mengalami pertumbuhan yang baik menurut data internal yang dikelola oleh Klook.