Baznas Banjarmasin Dampingi 50 Ibu Hamil Untuk Cegah Stunting

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Banjarmasin mendampingi 50 ibu hamil dalam program pencegahan stunting tahun 2026.

Ketua Baznas Kota Banjarmasin Riduan Masykur saat peluncuran program tersebut menyampaikan program ini sudah berlangsung sekitar tujuh tahun.

Tujuannya, kata Riduan untuk mencegah stunting, yaitu lahirnya anak dalam keadaan sehat dan ibunya juga sehat, sesuai harapan.

Baca Juga: Ribuan Ibu Hamil di HSU Diberikan Pendampingan Untuk Cegah Stunting

"Tahun lalu sekitar lebih 70 ibu hamil kami dampingi," ujarnya.

Menurut dia, dalam pendampingan ini, tidak hanya diberikan makanan bergizi, namun juga pemeriksaan kesehatan rutin hingga melahirkan.

"Tentunya ibu hamil yang mendapatkan program ini dari keluarga tidak mampu," paparnya.

Baca Juga: BAZNAS Banjarmasin Pastikan Program Pendampingan Ibu Hamil Berjalan Lancar

Sebagaimana dijelaskan Wakil Ketua 2 Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Baznas Kota Banjarmasin Nortajidi, sebanyak 50 orang ibu hamil yang masuk program Baznas tahun 2026 ini datanya dari Puskesmas, dari masyarakat, kemudian dilakukan survei lapangan oleh staf Baznas.

"Jadi betul-betul dipastikan memang berhak," kata dia.