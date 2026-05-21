Dislautkan Kalsel Kembangkan Haruan Estate di Pokdakan HSS

kalsel.jpnn.com, HULU SUNGAI SELATAN - Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislautkan) Provinsi Kalimantan Selatan mengembangkan haruan estate pada empat kelompok pembudi daya ikan (Pokdakan) di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) melalui bantuan 24.000 benih ikan haruan dan sarana budidaya guna memperkuat ekonomi daerah.

“Pengembangan haruan estate menjadi strategi pemerintah daerah dalam memperkuat sektor perikanan budidaya berbasis komoditas unggulan lokal,” kata Kepala Dislautkan Kalsel Rusdi Hartono dikonfirmasi di Banjarmasin, Rabu.

Dia menyebut kelompok penerima bantuan yaitu Pokdakan Semangat Tarati di Desa Balanti, Kecamatan Kalumpang; Pokdakan Balanti Berkah Desa Balanti, Kecamatan Kalumpang; Pokdakan Semangat Bioflok Desa Balanti, Kecamatan Kalumpang; dan Pokdakan Lentera Desa Bangkau, Kecamatan Kandangan.

Baca Juga: Polda Kalsel Bantu Petani Jagung Terima KUR dari Himbara Tanpa Agunan

“Masing-masing Pokdakan mendapatkan bantuan 10 karamba, 6.000 ekor ikan, serta bantuan pakan ikan,” ujarnya.

Dia menyampaikan ikan haruan atau gabus merupakan komoditas khas Kalimantan Selatan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan permintaan pasar yang terus meningkat untuk kebutuhan konsumsi maupun olahan hasil perikanan.

Dia menuturkan upaya pengembangan haruan estate melalui penyaluran bantuan hibah sarana budi daya dan benih ikan haruan kepada Pokdakan bertujuan agar pembudidaya dapat meningkatkan kapasitas usaha dan produksi ikan haruan secara lebih optimal.

Baca Juga: Wakapolda Kalsel Hadir di Polres HSS dan Sampaikan Pesan Ini ke Anak Buah

Menurut dia, langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan *haruan estate* sebagai sektor unggulan perikanan budidaya di Kalimantan Selatan.

Dia menjelaskan pengembangan haruan estate tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi, tetapi juga untuk membentuk sentra-sentra ekonomi baru berbasis perikanan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat rantai pasok komoditas daerah.