Embarkasi Banjarmasin Sudah Berangkatkan Kloter Terakhir Jemaah Haji

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Embarkasi Banjarmasin memberangkatkan kloter terakhir atau kloter 19 jemaah calon haji (JCH) gabungan dari kabupaten/kota ke Tanah Suci Makkah, Arab Saudi pada tahun 1447 H / 2026 M.

"Kloter terakhir memberangkatkan sebanyak 353 jamaah berserta petugas haji," ujar Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Banjarmasin H Eddy Khairani di Banjarbaru, Rabu.

Menurut dia, JCH Kloter 19 ini gabungan yang berasal dari 12 daerah, sebagian dari Kalimantan Selatan, di antaranya dari Banjarmasin, Tapin, Tabalong dan Balangan. Adapula dari Provinsi Kalimantan Tengah, yakni dari Murung Raya, Sukamara dan Katingan.

Menurut dia, JCH Kloter 19 diterbangkan dari Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada Kamis dini hari, yakni pukul 00.15 Wita.

"Saat ini sudah bersiap keberangkatan, kami doakan moga berjalan lancar sampah dengan selamat sampai di Tanah Suci Makkah," ujarnya.

Dengan keberangkatan JCH Kloter 19 ini, ungkap Eddy, total jemaah asal Embarkasi Banjarmasin yang diberangkatkan pada musim haji 2026 ini sebanyak 6.804 orang.

Menurut dia, pelaksanaan operasional ibadah haji di Embarkasi Banjarmasin sejak awal keberangkatan pada 23 April hingga 21 Mei ini berjalan lancar dan tidak banyak kendala.

"Semua jemaah Embarkasi Banjarmasin sudah berada di Makkah untuk menyongsong puncak ibadah haji," paparnya.