JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Embarkasi Banjarmasin Sudah Berangkatkan Kloter Terakhir Jemaah Haji

Embarkasi Banjarmasin Sudah Berangkatkan Kloter Terakhir Jemaah Haji

Kamis, 21 Mei 2026 – 10:30 WIB
Embarkasi Banjarmasin Sudah Berangkatkan Kloter Terakhir Jemaah Haji - JPNN.com Kalsel
Jamaah calon haji Kloter terakhir atau Kloter 19 Embarkasi Banjarmasin saat persiapan keberangkatan ke tanah suci di Asrama Haji di Kota Banjarbaru, Kalsel, Rabu (20/5/2026). ANTARA/HO-Kemenhaj Kalsel

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Embarkasi Banjarmasin memberangkatkan kloter terakhir atau kloter 19 jemaah calon haji (JCH) gabungan dari kabupaten/kota ke Tanah Suci Makkah, Arab Saudi pada tahun 1447 H / 2026 M.

"Kloter terakhir memberangkatkan sebanyak 353 jamaah berserta petugas haji," ujar Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Banjarmasin H Eddy Khairani di Banjarbaru, Rabu.

Menurut dia, JCH Kloter 19 ini gabungan yang berasal dari 12 daerah, sebagian dari Kalimantan Selatan, di antaranya dari Banjarmasin, Tapin, Tabalong dan Balangan. Adapula dari Provinsi Kalimantan Tengah, yakni dari Murung Raya, Sukamara dan Katingan.

Baca Juga:

Menurut dia, JCH Kloter 19 diterbangkan dari Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin ke Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada Kamis dini hari, yakni pukul 00.15 Wita.

"Saat ini sudah bersiap keberangkatan, kami doakan moga berjalan lancar sampah dengan selamat sampai di Tanah Suci Makkah," ujarnya.

Dengan keberangkatan JCH Kloter 19 ini, ungkap Eddy, total jemaah asal Embarkasi Banjarmasin yang diberangkatkan pada musim haji 2026 ini sebanyak 6.804 orang.

Baca Juga:

Menurut dia, pelaksanaan operasional ibadah haji di Embarkasi Banjarmasin sejak awal keberangkatan pada 23 April hingga 21 Mei ini berjalan lancar dan tidak banyak kendala.

"Semua jemaah Embarkasi Banjarmasin sudah berada di Makkah untuk menyongsong puncak ibadah haji," paparnya.

Embarkasi Banjarmasin telah memberangkatkan kloter terakhir jemaah haji yang berasal dari Kalsel dan Kalteng.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   embarkasi banjarmasin Jemaah Haji kloter haji ibadah haji

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU