ULM Mulai Buka Penjaringan Calon Rektor 2026-2030

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) membuka penjaringan pemilihan calon rektor periode 2026-2030 yang dimulai 15 Mei hingga 4 Juni 2026.

"Untuk tahap awal kami buka penjaringan bakal calon untuk dilakukan verifikasi berkas administrasi," kata Ketua Panitia Pemilihan Prof Ifrani di Banjarmasin, Jumat.

Pengumuman bakal calon disampaikan ke publik 12 Juni 2026 untuk selanjutnya masa sanggah hingga 17 Juni 2026.

Baca Juga: ULM Cetak Doktor Hukum Setelah Kapolda Kalsel Pertahankan Disertasi di Ujian Terbuka

Kemudian dilanjutkan tahap penyaringan calon melalui mekanisme Senat Universitas yakni sidang penyampaian visi, misi dan program kerja oleh bakal calon rektor hingga akhirnya dilakukan penetapan calon rektor pada 27 Juni 2026.

Selanjutnya tahap pemilihan calon yang diagendakan prosesnya berlangsung 26 Agustus 2026 hingga penyampaian berita acara hasil pemilihan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi.

Ifrani berharap banyak dari civitas akademika di ULM yang mendaftar sehingga anggota Senat dan unsur lain yang memiliki hak suara dapat banyak pilihan untuk menyaring sosok calon rektor terbaik dari yang terbaik.

Baca Juga: Mahasiswa Baru ULM Dibebaskan Iuran Pengembangan Institusi

Adapun persyaratan untuk diangkat sebagai Rektor ULM di antaranya berpendidikan Doktor (S3) dan memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang

akademik paling rendah Lektor Kepala.

Kemudian berusia paling tinggi 60 tahun terhitung mulai 4 Oktober 2026 serta memiliki pengalaman manajerial paling rendah sebagai ketua jurusan atau sebutan lain yang setara, atau ketua lembaga paling singkat dua tahun di PTN atau paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah.