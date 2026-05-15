JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Ombudsman Kalsel Pastikan Hak Jemaah Haji Terpenuhi

Ombudsman Kalsel Pastikan Hak Jemaah Haji Terpenuhi

Jumat, 15 Mei 2026 – 10:43 WIB
Ombudsman Kalsel Pastikan Hak Jemaah Haji Terpenuhi - JPNN.com Kalsel
Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel Hadi Rahman melakukan pemantauan terhadap pelayanan ibadah haji di Embarkasi Haji di Banjarbaru, beberapa waktu lalu. ANTARA/HO-Ombudsman Kalsel

kalsel.jpnn.com, BANJABARU - Kantor Perwakilan Ombudsman RI Kalimantan Selatan melakukan pemantauan lapangan terhadap penyelenggaraan layanan ibadah haji 2026 guna memastikan kualitas pelayanan bagi jemaah itu terpenuhi.

Pemantauan tersebut difokuskan pada efektivitas layanan dasar jemaah, termasuk akses kesehatan, akomodasi, konsumsi, hingga pendampingan, dengan perhatian khusus pada jemaah lanjut usia, uzur, dan penyandang disabilitas.

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Kalsel Hadi Rahman bersama jajaran berdialog langsung dengan jemaah, sementara pihak yang turut mendampingi melalui Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalimantan Selatan Eddy Khairani beserta jajaran di Banjarbaru, Kamis.

Baca Juga:

Dia mengatakan peningkatan fasilitas di asrama haji telah menunjukkan perubahan signifikan dalam kualitas layanan publik bagi jemaah calon haji.

“Dengan adanya gedung yang baru ini sangat membantu para jamaah dalam mengakses berbagai layanan di asrama haji,” ujarnya.

Dia juga menambahkan layanan yang semakin tertata mencerminkan komitmen peningkatan pelayanan yang lebih humanis dan mudah diakses oleh seluruh kelompok jemaah.

Baca Juga:

Eddy Khairani menyebutkan kehadiran Ombudsman menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengawasan dan perbaikan layanan secara berkelanjutan.

“Kami menyampaikan terima kasih atas masukan Ombudsman Kalsel yang menjadi dorongan bagi kami untuk terus melakukan pembenahan layanan,” kata dia.

Kantor Ombudsman Kalsel meninjau pelaksanaan ibadah haji dan memastikan hak jemaah terpenuhi.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ibadah haji Ombudsman Jemaah Haji calon jemaah haji

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU