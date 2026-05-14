JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Langkah Lapas Banjarmasin Untuk Berantas Peredaran Narkoba

Langkah Lapas Banjarmasin Untuk Berantas Peredaran Narkoba

Kamis, 14 Mei 2026 – 09:57 WIB
Langkah Lapas Banjarmasin Untuk Berantas Peredaran Narkoba - JPNN.com Kalsel
Kepala Lapas Kelas IIA Banjarmasin Akhmad Herriansyah (kedua kanan) dan Kepala BNN Kota Banjarmasin Wuryantono (tengah) usai penandatanganan perjanjian kerja sama di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (13/5/2026). (ANTARA/HO-Lapas Banjarmasin)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Lapas Kelas IIA Banjarmasin memperkuat sinergi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) setempat melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) guna meningkatkan pencegahan dan pengawasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika di lingkungan pemasyarakatan.

“Kolaborasi dengan BNN menjadi bagian penting dalam memperkuat sistem pengamanan serta menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba,” kata Kepala Lapas Kelas IIA Banjarmasin Akhmad Herriansyah usai penandatanganan PKS di Banjarmasin, Rabu (13/5).

Menurut dia, PKS tersebut menjadi langkah strategis kedua instansi dalam memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menjaga keamanan dan ketertiban, sekaligus mendukung terciptanya lapas yang bersih dari narkoba.

Baca Juga:

“Kami berkoordinasi dan berkomitmen dalam memperkuat pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan narkotika, termasuk meningkatkan efektivitas deteksi dini dan pertukaran informasi antarinstansi terkait kondisi keamanan di lingkungan lapas,” katanya.

Herriansyah menjelaskan kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, pelaksanaan penyuluhan kepada warga binaan pemasyarakatan, penguatan deteksi dini, hingga peningkatan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan terpadu.

Dia menegaskan penguatan sinergi lintas instansi diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan yang semakin kompleks, terutama dalam mengantisipasi potensi peredaran narkotika yang dapat mengganggu stabilitas keamanan dan pembinaan warga binaan.

Baca Juga:

“Kami berharap kerja sama ini dapat berjalan optimal dan berkelanjutan,” ujar Herriansyah.

Sementara itu, Kepala BNN Kota Banjarmasin Wuryantono menegaskan berkomitmen terus mendukung upaya pemberantasan narkoba di lingkungan pemasyarakatan melalui penguatan koordinasi, kolaborasi, serta pertukaran informasi antarinstansi secara berkesinambungan.

Lapas Kelas II Banjarmasin memperkuat sinergi dengan BNN dalam rangka memberantas peredaran narkoba.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Lapas Banjarmasin BNN pengedar narkoba bandar narkoba

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU