Prakiraan Cuaca Hari Ini, Sejumlah Kota Besar Diprediksi Diguyur Hujan

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi hujan ringan pada Kamis.

Berdasarkan situs resmi BMKG di Jakarta, Kamis, menyebutkan hujan dengan intensitas ringan diprakirakan terjadi di Kota Bandung, Banjarbaru, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Makassar, Mamuju, Manado, dan Mataram.

Hujan dengan intensitas ringan juga berpotensi terjadi di Kota Medan (Sumatera Utara), Nabire (Papua Tengah), Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Palembang (Sumatera Selatan), Pangkal Pinang (Kepulauan Bangka Belitung), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Semarang (Jawa Tengah), Serang, Sofifi (Maluku Utara), dan Sorong (Papua Barat Daya).

BMKG memprakirakan cuaca berawan di Kota Jakarta, Ambon Banda Aceh, Denpasar (Bali), Jayapura (Papua), Jayawijaya (Papua Pegunungan), Kendari (Sulawesi Tenggara), Manokwari (Papua Barat), Merauke (Papua Selatan), Palu (Sulawesi Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Yogyakarta (DIY).

Sementara cuaca di Kota Bandar Lampung diprakirakan cerah. Kemudian cuaca di Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur/NTT) diprakirakan cerah berawan hari ini.

Masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi terjadinya hujan petir di Kota Pekanbaru (Riau) dan Tanjung Pinang (Kepulauan Riau).

Sedangkan di Kota Padang (Sumatera Barat) diprakirakan akan terjadi petir. Sementara cuaca di Kota Tanjung Selor (Kalimantan Utara) berpotensi udara kabur. (antara/jpnn)