JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Prakiraan Cuaca Hari Ini, Sejumlah Kota Besar Diprediksi Diguyur Hujan

Prakiraan Cuaca Hari Ini, Sejumlah Kota Besar Diprediksi Diguyur Hujan

Kamis, 14 Mei 2026 – 09:38 WIB
Prakiraan Cuaca Hari Ini, Sejumlah Kota Besar Diprediksi Diguyur Hujan - JPNN.com Kalsel
Ilustrasi hujan. Foto/Ilustrasi: JPNN.com/Ricardo

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sebagian besar wilayah di Indonesia berpotensi hujan ringan pada Kamis.

Berdasarkan situs resmi BMKG di Jakarta, Kamis, menyebutkan hujan dengan intensitas ringan diprakirakan terjadi di Kota Bandung, Banjarbaru, Bengkulu, Gorontalo, Jambi, Makassar, Mamuju, Manado, dan Mataram.

Hujan dengan intensitas ringan juga berpotensi terjadi di Kota Medan (Sumatera Utara), Nabire (Papua Tengah), Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Palembang (Sumatera Selatan), Pangkal Pinang (Kepulauan Bangka Belitung), Pontianak (Kalimantan Barat), Samarinda (Kalimantan Timur), Semarang (Jawa Tengah), Serang, Sofifi (Maluku Utara), dan Sorong (Papua Barat Daya).

Baca Juga:

BMKG memprakirakan cuaca berawan di Kota Jakarta, Ambon Banda Aceh, Denpasar (Bali), Jayapura (Papua), Jayawijaya (Papua Pegunungan), Kendari (Sulawesi Tenggara), Manokwari (Papua Barat), Merauke (Papua Selatan), Palu (Sulawesi Tengah), Surabaya (Jawa Timur), dan Yogyakarta (DIY).

Sementara cuaca di Kota Bandar Lampung diprakirakan cerah. Kemudian cuaca di Kota Kupang (Nusa Tenggara Timur/NTT) diprakirakan cerah berawan hari ini.

Masyarakat diminta untuk mewaspadai potensi terjadinya hujan petir di Kota Pekanbaru (Riau) dan Tanjung Pinang (Kepulauan Riau).

Baca Juga:

Sedangkan di Kota Padang (Sumatera Barat) diprakirakan akan terjadi petir. Sementara cuaca di Kota Tanjung Selor (Kalimantan Utara) berpotensi udara kabur. (antara/jpnn)

BMKG memprakirakan sebagian kota besar di Indonesia pada Kamis ini akan diguyur hujan.

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   prakiraan cuaca Prakiraan BMKG BMKG Cuaca hujan

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU