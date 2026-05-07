Polda Kalsel Bantu Petani Jagung Terima KUR dari Himbara Tanpa Agunan

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) memfasilitasi petani jagung mendapatkan kredit usaha rakyat (KUR) dari himpunan bank milik negara (Himbara) tanpa agunan melalui kerja sama antara Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha Hermawan dan Himbara.

"Jadi petani bisa mendapatkan fasilitas kredit atau pembiayaan KUR tanpa agunan tambahan dengan suku bunga rendah," kata Karo SDM Polda Kalsel Kombes Maulana Hamdan saat sosialisasi kepada petani jagung di Aula Mathilda Polresta Banjarmasin, Kamis.

Kegiatan sosialisasi yang diikuti oleh puluhan petani jagung dari sejumlah wilayah di Kalsel itu bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemudahan akses permodalan.

Keunggulan program KUR Himbara yang disosialisasikan yakni tidak adanya kewajiban agunan tambahan serta bunga rendah, sehingga sangat meringankan petani dalam mengembangkan usahanya.

Maulana menyampaikan pihaknya mendukung penuh program pemerintah dalam mendorong sektor pertanian, khususnya komoditas jagung.

"Kami ingin petani jagung di Kalsel lebih sejahtera. Melalui KUR ini, mereka bisa mengembangkan lahan, membeli bibit unggul, serta alat pertanian tanpa dibebani jaminan tambahan," ujarnya.

Para peserta tampak antusias mengikuti pemaparan dan sesi tanya jawab yang menghadirkan narasumber dari perbankan Himbara.

Beberapa petani mengaku mendapatkan informasi baru terkait persyaratan dan skema pembayaran yang fleksibel.