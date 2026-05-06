RSUD Ulin Banjarmasin Kembangkan Pusat Jantung Terpadu

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin mempunyai program prioritas, salah satunya adalah pembangunan Pusat Jantung Terpadu (PJT) yang diharapkan menjadi rujukan utama di Kalimantan.

Direktur RSUD Ulin Banjarmasin Among Wibowo mengatakan layanan jantung terpadu menjadi prioritas utama yang terus dikembangkan.

"Proyek ini telah dirintis sejak 2017 dan mengalami berbagai tahapan perencanaan, termasuk penyusunan detail engineering design (DED) hingga revisi pada 2025," ujarnya di Banjarmasin, Rabu.

Dia mengatakan Pusat Jantung Terpadu tersebut dirancang dengan fasilitas modern berstandar internasional, lengkap dengan peralatan canggih, seperti cath lab serta ruang perawatan hingga kelas VIP.

Jika terealisasi, fasilitas ini diharapkan mampu mengurangi rujukan pasien ke luar daerah, bahkan luar negeri.

Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan, seperti penentuan lokasi pembangunan serta kebutuhan anggaran yang besar.

Selain itu, revisi dokumen analisis dampak lalu lintas (Andalalin) juga menjadi salah satu syarat yang harus diselesaikan.

Di sisi lain, kesiapan sumber daya manusia dinilai cukup mendukung, dengan keberadaan dokter spesialis jantung yang kompeten, termasuk yang tengah menjalani pelatihan di luar negeri.