JPNN.com

JPNN.com Kalsel Kalsel Terkini Pemprov Kalsel Fasilitasi Pembangunan Makodam Lambung Mangkurat

Pemprov Kalsel Fasilitasi Pembangunan Makodam Lambung Mangkurat

Rabu, 06 Mei 2026 – 18:37 WIB
Pemprov Kalsel Fasilitasi Pembangunan Makodam Lambung Mangkurat - JPNN.com Kalsel
Jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kalimantan Selatan saat meresmikan tanda dimulainya pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Kodam) Lambung Mangkurat di Kawasan Perkantoran Pemprov Kalsel, Banjarbaru, Rabu (6/5/2026).ANTARA/HO-Medcen Kalsel

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memfasilitasi pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Kodam) Lambung Mangkurat pada kawasan perkantoran pemprov di Banjarbaru untuk memperkuat pertahanan dan keamanan di wilayah 'Bumi Antasari'.

Gubernur Kalsel H. Muhidin mengatakan pembangunan ini sebagai tonggak sejarah baru bagi daerah, sekaligus menjadi simbol penguatan kehadiran negara dalam konteks peningkatan sistem pertahanan di daerah.

“Selama ini, Kalimantan Selatan masih berada dalam kendali wilayah militer yang terpusat di luar provinsi. Dengan hadirnya Kodam, efektivitas kendali teritorial dan koordinasi lintas sektor akan semakin meningkat,” ujarnya.

Baca Juga:

Dia menyebut pihaknya memberikan dukungan penuh terhadap pembangunan tersebut, baik dari sisi kebijakan, fasilitas, maupun sinergi lintas sektor.

Muhidin berkeyakinan pembangunan ini memberikan dampak luas, tidak hanya bagi pertahanan, tetapi juga bagi aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengatakan pembangunan Kodam bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pertahanan wilayah, khususnya di Kalimantan Selatan.

Baca Juga:

“Kehadiran Kodam ini akan memperpendek rentang kendali, meningkatkan efektivitas koordinasi, serta mempercepat respons terhadap berbagai situasi di daerah,” ujarnya.

Menurutnya, kekuatan pertahanan Indonesia tidak hanya bertumpu pada alutsista, tetapi juga pada kekuatan rakyat sehingga semangat juang masyarakat, termasuk di Kalimantan Selatan, menjadi faktor penting yang membuat Indonesia disegani.

Pemprov Kalsel bakal memfasilitasi pembangunan markas Kodam Lambung Mangkurat di Banjarbaru.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kodam Lambung Mangkurat Pemprov Kalsel Kemhan pendanaan

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU