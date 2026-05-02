JPNN.com

Audio Erase di Samsung Galaxy S26 Series Alami Peningkatan, Dukung Kontrol Real-time

Sabtu, 02 Mei 2026 – 18:49 WIB
Fitur Audio Erase yang ada di Samsung Galaxy S26 Series. Dok: source for JPNN.

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Samsung telah melakukan peningkatan pada fitur Audio Erase di Galaxy S26 Series.

Fitur tersebut diklaim mampu dukungan kontrol audio secara real-time pada konten yang di-streaming di berbagai platform.

Diketahui, fitur audio eraser di pada Galaxy dapat mengurangi kebisingan yang tidak diperlukan dalam video dan memperkuat suara yang diinginkan, sehingga menghadirkan pengalaman menonton yang lebih imersif.

Baca Juga:

Pertama kali diperkenalkan untuk mengedit konten tersimpan pada seri Galaxy S25, fitur itu berkembang pesat dari generasi ke generasi.

Audio Eraser kemudian diperluas untuk mendukung penyesuaian selama pemutaran di aplikasi bawaan, seperti Gallery dan Voice Recorder pada Galaxy Z Fold7 dan Z Flip7.

Fitur tersebut telah berevolusi menjadi pengalaman audio secara langsung. Fitur itu memungkinkan pemisahan dan optimalisasi suara secara real-time, mencakup suara manusia, musik, dan kebisingan latar.

Baca Juga:

Tidak hanya untuk konten yang direkam, tetapi juga untuk konten over-the-top (OTT) atau media sosial yang sedang Anda tonton.

Peningkatan ini menggeser fokus dari pengeditan pascarekaman menjadi pengelolaan audio secara real-time.

Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Samsung Galaxy S26 Ultra Galaxy AI Audio Erase

