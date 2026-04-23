Baharkam Polri Asistensi Standar Penggunaan Sarpras di Polda Kalsel

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Badan Pemelihara Keamanan (Baharkam) Polri melaksanakan asistensi standar penggunaan sarana dan prasarana (sarpras) pendukung tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (harkamtibmas) di Polda Kalimantan Selatan (Kalsel).

"Kompetensi anggota dalam prosedur pengoperasian alat-alat teknis, serta sikap tampang dan kedisiplinan personel fungsi harkamtibmas kami cek semua," kata Kakorbinmas Baharkam Polri Irjen Pol Kalingga Rendra di Banjarbaru, Kamis.

Menurut Kalingga, langkah pengecekan itu guna memastikan kesiapan mental dan penampilan yang representatif anggota Polri sebagai pengayom masyarakat.

Tim Baharkam juga melakukan serangkaian pemeriksaan menyeluruh, meliputi Inspeksi fisik terhadap kondisi mesin, kebersihan, kelengkapan administrasi kendaraan dinas roda dua, roda empat, hingga kendaraan taktis.

Selain itu, fungsionalitas alut dan alsus seperti alat komunikasi, tameng, helm, hingga peralatan SAR dipastikan dalam kondisi 100 persen siap pakai.

Kemudian dilakukan pula inventarisasi masalah terhadap kendaraan yang memasuki masa perawatan berat atau peralatan yang sudah kedaluwarsa secara teknologi, serta mengecek kecukupan kuantitas peralatan dibandingkan kebutuhan ideal di seluruh wilayah hukum Polda Kalsel.

Kapolda Kalsel Irjen Rosyanto Yudha menyampaikan kegiatan tersebut merupakan bentuk transparansi dan tanggung jawab kepolisian dalam mengelola aset negara demi menjaga stabilitas keamanan di wilayah Kalimantan Selatan.

Dengan kesiapan personel dan peralatan yang prima, pihaknya optimistis dapat memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif. (antara/jpnn)