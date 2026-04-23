Jemaah Calon Haji Kloter 01 Embarkasi Banjarmasin Sudah Masuk Asrama

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Jemaah calon haji Kloter 01 Embarkasi Banjarmasin masuk asrama haji untuk persiapan keberangkatan ibadah haji ke Tanah Suci pada 2026.

Ketua PPIH Embarkasi Banjarmasin Eddy Khairani di Kota Banjarbaru menyampaikan kloter 01 berasal dari Kota Banjarmasin berjumlah 359 orang sudah masuk asrama haji hari ini, sejak pukul 06.00 Wita.

Setelah masuk asrama haji, katanya, jemaah calon haji mengikuti proses, yakni penyerahan dokumen dan lainnya, seperti pemasangan stiker (nomor tempat duduk di pesawat), penyerahan paspor, penyerahan uang biaya hidup, penyerahan uang insentif ketua regu dan kelompok, penyerahan kartu identitas haji. dan penyerahan gelang identitas haji.

"Kemudian para jemaah juga mengikuti verifikasi dan aktivasi kartu nusuk, pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan barang bagasi," ujarnya.

Sejauh ini, kata dia, pelaksanaan berjalan lancar di mana, jemaah sudah dinyatakan siap diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah dan Madinah, Arab Saudi.

"Dijadwalkan kloter 01 diterbangkan ke Tanah Suci pada 00.05 Wita ini dari Bandara Internasional Syamsuddin Noor Banjarmasin," katanya.

Kloter 01 masuk gelombang pertama keberangkatan haji nasional yang langsung ke Tanah Suci Madinah, Arab Saudi.

Dia mengingatkan bahwa perjalanan ibadah haji bukan hanya perjalanan fisik, tetapi juga perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan mental, kesabaran, dan kedisiplinan tinggi.