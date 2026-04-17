121 Petugas Haji Embarkasi Banjarmasin Sudah Dikukuhkan

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Sebanyak 121 petugas haji daerah (PHD) di Embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) dikukuhkan untuk pelayanan pelaksanaan operasional ibadah haji tahun 1447 H / 2026 M.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Muhammad Syarifuddin mengukuhkan para petugas haji daerah (PHD) dan pendukung petugas penyelenggara ibadah haji (PPIH) Embarkasi Banjarmasin tahun 2026 di Asrama Haji Banjarmasin di Kota Banjarbaru, Kamis.

Syarifuddin berpesan agar para petugas haji Embarkasi Banjarmasin yang mengemban amanah mulia itu dapat bertugas dengan baik, bertanggung jawab dan menjunjung integritas hingga pelayanan haji tahun ini lebih maksimal.

Baca Juga: Kemenhaj Minta Warga Lebih Waspada Modus Keberangkatan Haji Ilegal

"Kami juga berpesan agar para petugas haji selalu menjaga kesehatan," ujarnya.

Menurut dia, kesuksesan pelaksanaan ibadah haji tahun ini harus bisa dibuktikan dengan solidnya tim petugas haji di sini hingga di tanah suci dengan siap menjalankan tugas pelayanan, pembinaan dan koordinasi secara profesional.

"Dengan pelayanan haji yang baik, calon jemaah haji Kalsel, insyaallah akan memperoleh haji yang mabrur," ujarnya.

Baca Juga: Bapanas Pastikan Ekspor Beras Untuk Kebutuhan Haji di Arab Saudi Lancar

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Kalsel H Eddy Khairani menyampaikan, operasional haji di Embarkasi Banjarmasin tahun 2026 sudah bisa dinyatakan siap 100 persen dengan dikukuhkannya para petugas haji daerah ini.

Menurut dia, jumlah petugas haji di Embarkasi Banjarmasin yang dikukuhkan hari ini, yakni dari Surat Keputusan (SK) Menteri Haji dan Umrah RI sebanyak 23 orang, SK Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Kalsel sebanyak 73 orang dan SK Petugas Haji Daerah (PHD) sebanyak 25 orang.