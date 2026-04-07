Muhidin Minta Kawasan Liang Anggang Diprioritaskan Untuk Cegah Karhutla

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Muhidin meminta kawasan Liang Anggang, Banjarbaru, diprioritaskan dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) karena berisiko mengganggu operasional Bandara Syamsudin Noor di kawasan itu menjelang musim kemarau pada April 2026.

Gubernur Muhidin menyampaikan arahan itu seusai rapat koordinasi dengan menekankan pentingnya perlindungan wilayah strategis di sekitar bandara dengan memfokuskan mitigasi dini guna menghadapi potensi kemunculan titik panas pada periode kemarau.

“Liang Anggang menjadi kawasan yang harus dijaga karena dampak karhutla di wilayah tersebut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berpotensi langsung mengganggu operasional penerbangan,” ujar dia.

Dia mengingatkan gangguan penerbangan akibat kabut asap akan berdampak berantai terhadap mobilitas penumpang, distribusi logistik, hingga aktivitas ekonomi daerah yang bergantung pada konektivitas transportasi udara.

Berdasarkan pola tahunan, wilayah lahan kering dan gambut di sekitar Liang Anggang memiliki kerentanan tinggi terhadap kebakaran saat curah hujan menurun dan suhu udara meningkat.

Oleh karena itu, Pemprov Kalsel mendorong penguatan infrastruktur pengendalian karhutla melalui penyediaan sumber air, termasuk pembangunan kanal di titik-titik rawan guna memastikan ketersediaan air saat terjadi kebakaran.

Selain penguatan sarana, Gubernur Kalsel mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar karena berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.

“Pembakaran lahan secara sembarangan dapat dikenakan sanksi hukum, kami mengajak masyarakat aktif melaporkan indikasi pembakaran ilegal guna memperkuat pencegahan karhutla,” ujar Muhidin. (antara/jpnn)