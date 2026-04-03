KLH Salurkan 2.000 Tong Untuk Memilah Sampah di Kalsel

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (DLH Kalsel) menyalurkan lebih dari 2.000 unit tong dan ember untuk mendukung pemilahan sampah di tingkat rumah tangga di Kota Banjarbaru dan Banjarmasin.

Kepala DLH Kalsel Rahmat Prapto Udoyo mengatakan bantuan itu merupakan langkah konkret untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah sejak dari rumah tangga.

“Melalui penyaluran ember dan tong sampah ini, kami ingin mendorong masyarakat agar mulai melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga, karena pengelolaan sampah yang baik harus dimulai dari sumbernya,” ucapnya.

Dia menjelaskan pemilahan sejak awal akan mempermudah proses pengelolaan selanjutnya, baik dalam pengurangan timbulan sampah, kegiatan daur ulang, maupun pengolahan yang lebih ramah lingkungan.

“Bantuan tersebut juga menjadi bentuk stimulus sekaligus edukasi kepada masyarakat bahwa pengelolaan sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama,” katanya.

Rahmat menyampaikan bahwa penerapan pemilahan sampah secara konsisten di tingkat rumah tangga akan memberikan dampak signifikan terhadap kebersihan lingkungan serta mengurangi beban tempat pemrosesan akhir.

DLH Kalsel mengajak masyarakat memanfaatkan fasilitas yang telah disalurkan dengan optimal serta mulai membiasakan pemilahan sampah organik dan anorganik dalam aktivitas sehari-hari.

“Dengan upaya tersebut, diharapkan mampu memperkuat sistem pengelolaan sampah berkelanjutan dan mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, serta lestari di Kalimantan Selatan,” ujar Rahmat. (antara/jpnn)