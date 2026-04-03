KAI Sudah Layani 5,08 Juta Pelanggan Selama Angkutan Lebaran

Jumat, 03 April 2026 – 14:50 WIB
Penumpang Kereta Api di masa mudik lebaran. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) telah melayani 5.087.458 pelanggan selama periode angkutan Lebaran 2026/Idulfitri 1447 Hijriah, dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan baik mudik maupun balik.

"Selama periode angkutan Lebaran, 11 Maret hingga 1 April 2026, KAI melayani 5.087.458 pelanggan KA jarak jauh dan lokal, meningkat 8,07 persen dibandingkan periode Lebaran 2025 sebanyak 4.707.628 pelanggan," kata Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba di Jakarta, Jumat.

KAI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pelanggan yang telah mempercayakan perjalanan mudik dan arus balik Lebaran 2026 menggunakan kereta api.

Anne menyampaikan tingginya mobilitas masyarakat pada Lebaran tahun ini dapat terlayani dengan baik melalui kesiapan operasional, kapasitas, serta koordinasi di seluruh lini layanan.

Secara rinci, layanan Kereta Api Jarak Jauh mencatat 4.246.274 pelanggan dengan tingkat okupansi 118,9 persen dari kapasitas 3.571.760 tempat duduk.

Sementara itu, Kereta Api Lokal melayani 841.184 pelanggan dengan okupansi 90,7 persen dari kapasitas 926.936 tempat duduk.

"Dibandingkan periode Lebaran 2025, jumlah pelanggan Kereta Api Jarak Jauh meningkat sekitar 8,45 persen dari 3.915.546 pelanggan. Untuk Kereta Api Lokal, jumlah pelanggan naik sekitar 6,20 persen dari 792.082 pelanggan," ujarnya.

Dia menuturkan pergerakan pelanggan terlihat merata di berbagai wilayah operasional, dengan pertumbuhan paling tinggi terjadi di Daop 5 Purwokerto yang melayani 460.933 pelanggan atau meningkat sekitar 11,7 persen dibandingkan 412.819 pelanggan pada Lebaran 2025.

Sumber Antara
