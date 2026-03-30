Wakil Kepala BGN: MBG Ciptakan Pasar Besar Hingga Insentif bagi Peternakan

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sony Sonjaya menyebut program Makan Bergizi Gratis (MBG) berpotensi menjadi pengungkit utama transformasi sektor peternakan nasional.

Hal itu disampaikannya dalam International Strategic Meeting on Scientific Pathways for Sustainable Livestock Industry Transformation hari kedua di Kantor BRIN Jakarta, Sabtu (28/3).

Sony menyebutkan pemerintah secara langsung mendanai pengadaan bahan baku pangan, termasuk produk ternak seperti susu, daging, dan telur, yang digunakan di setiap dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melalui skema MBG.

"Pendanaan bahan baku oleh MBG menciptakan kepastian permintaan, sehingga dapat mendorong produksi dan investasi di sektor peternakan," kata Sony.

Sony menekankan bahwa MBG akan membentuk pasar captive dalam skala sangat besar untuk komoditas protein hewani. Program ini diproyeksikan menciptakan permintaan multi-miliar kilogram untuk susu dan produk peternakan lainnya, yang secara signifikan akan membentuk ulang struktur industri peternakan dan susu di Indonesia.

Dari sisi kebutuhan produksi, dia mengungkapkan bahwa permintaan MBG setara dengan penambahan sekitar 800.000 sapi perah, 1,6 miliar ayam pedaging, serta lebih dari 70 juta ayam petelur. Skala tersebut menunjukkan besarnya transformasi yang akan terjadi dalam sektor peternakan nasional.

"Ini merupakan lompatan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pengembangan peternakan Indonesia," ujarnya.

Untuk menuju ke sana, Sony menggarisbawahi sejumlah tantangan yang perlu diantisipasi agar peluang tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal.