BPH Migas: Kapasitas IT Banjarmasin Bakal Capai 64 Ribu Kiloliter

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Fathul Nugroho mengatakan kapasitas "Integrated Terminal" (IT) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, akan ditingkatkan menjadi 64 ribu kiloliter (KL).

Fathul mengatakan saat ini di IT Banjarmasin sedang dilakukan penambahan tangki baru sebesar 10 ribu kiloliter (KL), serta peningkatan kapasitas menjadi 5.000 KL.

"Dengan langkah ini, kapasitas total (tangki) yang semula 42.000 KL akan meningkat menjadi 52.000 KL. Ke depan, IT Banjarmasin merencanakan penambahan kembali sebesar 12.000 KL, sehingga total kapasitas terminal ini nantinya akan mencapai 64.000 KL," kata Fathul dalam keterangan diterima di Jakarta, Sabtu.

Hal itu disampaikan Fathul dalam kunjungan lapangan di Banjarmasin untuk memantau ketahanan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) usai periode Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2026.

Peninjauan difokuskan pada penguatan stok di IT Banjarmasin, keandalan pasokan Avtur di Aviation Fuel Terminal (AFT) Syamsudin Noor, serta pelayanan masyarakat di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Banjarmasin.

Fathul menjelaskan peran penting IT Banjarmasin sebagai simpul distribusi energi di Kalimantan. Terminal tersebut menyuplai BBM ke 11 Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan dan empat wilayah di Kalimantan Tengah.

Fathul juga menyampaikan dukungan BPH Migas terkait penambahan tangki baru dan peningkatan kapasitas penyimpanan sebagai langkah antisipatif menghadapi lonjakan kebutuhan di masa mendatang. Upaya ini sekaligus memperkuat ketahanan stok BBM di wilayah tersebut.

Selama peningkatan kapasitas tersebut, Fathul memastikan masyarakat Kalimantan Selatan tidak perlu khawatir terhadap ketersediaan BBM. Ia menyebut kondisi stok saat ini berada dalam status aman dan andal berkat penguatan infrastruktur.