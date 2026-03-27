Samapta Polresta Banjarmasin Kawal Pencarian 2 Korban Tenggelam

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Tim Patroli Kota (Patko) Satuan Samapta Polresta Banjarmasin melakukan pemantauan langsung proses pencarian dua orang yang diduga tenggelam di kawasan Jembatan Dewi, Kota Banjarmasin, pada Kamis.

Kegiatan yang dilakukan tidak hanya sebatas pengawasan, namun juga membantu pengamanan lokasi serta memastikan proses pencarian oleh tim gabungan SAR berjalan lancar tanpa hambatan dari masyarakat sekitar.

Kasat Polairud Polresta Banjarmasin Kompol Dading Kalbu Adie mengatakan pihaknya mengerahkan personel untuk mendukung proses pencarian sekaligus menjaga situasi tetap kondusif di sekitar lokasi kejadian itu.

“Kami hadir untuk memastikan proses pencarian berjalan aman dan tertib, serta mengantisipasi kerumunan warga yang dapat mengganggu tim SAR,” ujarnya.

Informasi awal menyebutkan dua korban yang diduga tenggelam berjenis kelamin laki-laki, dengan kronologi kejadian masih dalam tahap penelusuran oleh petugas di lapangan.

Menurut keterangan saksi, peristiwa tersebut bermula saat seorang warga yang sedang memancing melihat dan mendengar adanya seseorang yang diduga melompat ke sungai, pada (Rabu (25/3).

“Saksi melihat gerakan samar dan mendengar suara seperti orang tercebur, kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada warga lainnya,” kata Dading.

Tim gabungan SAR Kota Banjarmasin hingga saat ini masih melakukan penyisiran di sekitar lokasi kejadian dengan menggunakan peralatan pencarian air.