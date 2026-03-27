JPNN.com

ULM Meluncurkan Program Mahasiswa Penggerak Pemilah Sampah

Jumat, 27 Maret 2026 – 19:03 WIB
Rektor ULM Prof Ahmad Alim Bachri saat acara pengarahan mahasiswa di Banjarmasin, Kamis (15/1/2026). (ANTARA/Firman)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Universitas Lambung Mangkurat (ULM) meluncurkan program Mahasiswa Penggerak Pemilah Sampah guna mendukung gerakan nasional Indonesia Aman, Sehat, Bersih, dan Indah (ASRI).

"Program ini telah kami sampaikan langsung kepada Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan beliau sangat mengapresiasi," kata Rektor ULM Prof Ahmad Alim Bachri di Banjarmasin, Jumat.

Dia mengatakan program tersebut melibatkan sedikitnya 100 mahasiswa di setiap fakultas. Setiap mahasiswa diwajibkan memilah sampah organik (sisa makanan), anorganik (plastik, kertas, logam), dan residu/B3.

Baca Juga:

Kemudian sampah yang sudah dipilah diolah menjadi kompos atau bahan baku daur ulang.

Prof Alim menyatakan langkah konkret ini untuk mendukung program prioritas nasional di bidang lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah melalui pendekatan berbasis riset dan inovasi kampus.

Dia menegaskan kesiapan kampusnya dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat.

Baca Juga:

ULM pun telah menghasilkan berbagai penelitian yang siap diimplementasikan, termasuk inovasi pengolahan sampah menjadi produk bernilai guna seperti balok ecowood.

"Kami telah mendapatkan arahan dari pak menteri dan aksi ini harus terus diperkuat sehingga menghasilkan solusi konkret dalam penanganan sampah yang berdampak langsung bagi masyarakat," tambah Prof Alim. (antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Elfany Kurniawan

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   ULM Universitas Lambung Mangkurat mahasiswa pemilah sampah program unggulan

BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU