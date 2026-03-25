Dispora Kalsel Matangkan Persiapan Jelang Popda 2026

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Kalimantan Selatan mematangkan persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) Kalsel 2026, dengan melakukan pembagian Technical Handbook (THB) serta proses entry by number dan entry by sport bagi seluruh kabupaten/kota.

Kepala Seksi Pembibitan dan Tenaga Keolahragaan Dispora Kalsel Rijal Hamid mengatakan pihaknya mulai mendistribusikan jadwal THB kepada seluruh Dispora kabupaten/kota sebagai pedoman teknis pelaksanaan.

“Persiapan POPDA kita sudah masuk tahap pembagian jadwal THB kepada masing-masing kabupaten/kota. Selanjutnya akan kita laksanakan entry by number dan entry by sport,” ujar Rijal Hamid di Banjarmasin, Rabu.

Rijal menjelaskan proses pendaftaran dilakukan secara daring melalui website yang telah disiapkan bekerja sama dengan tim IT. Pendaftaran entry by number dan by sport dibuka mulai 25 Maret hingga 8 April 2026.

“Setelah tahap itu selesai, akan dilanjutkan dengan entry by name yang dijadwalkan sekitar satu minggu setelahnya,” katanya.

Untuk mendukung kelancaran proses, Dispora Kalsel telah menyiapkan sistem berbasis aplikasi yang dapat diakses oleh operator dari masing-masing Dispora kabupaten/kota. Setiap daerah nantinya akan diberikan ID khusus untuk melakukan input data peserta.

Baca Juga: Dispora Kalsel Mulai Bersiap Untuk Hadapi PON 2024

“Saat ini yang bisa mengakses adalah tim IT dari masing-masing Dispora kabupaten/kota. Mereka akan kami berikan ID untuk masuk ke sistem,” jelasnya.

Dia mengatakan bahwa penggunaan aplikasi tersebut bukan hal baru, karena telah digunakan dalam dua tahun terakhir dan terbukti berjalan lancar.