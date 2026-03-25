Personel Polairud Banjarmasin Dikerahkan Kawal Arus Balik di Dermaga Alalak

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Satuan Polisi Perairan dan Udara (Sat Polairud) Polresta Banjarmasin meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas feri penyeberangan di Dermaga Alalak selama arus balik Lebaran Idulfitri 1447 Hijriah guna memastikan keselamatan penumpang.

Kegiatan pengamanan dan pemantauan dilakukan secara intensif oleh anggota Marnit multifungsi terapung bersama Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin menggunakan sarana apung KP-BHABIN pada Rabu pagi.

Kasat Polairud Polresta Banjarmasin Kompol Dading Kalbu Adie mengatakan pengawasan difokuskan pada aspek keselamatan pelayaran serta kepatuhan terhadap kapasitas angkut kapal.

"Kami memastikan seluruh proses penyeberangan berjalan sesuai standar keselamatan, baik dari sisi teknis kapal maupun kesiapan awak," ujarnya.

Dading menegaskan petugas tidak hanya melakukan pemantauan, tetapi juga pemeriksaan langsung terhadap kondisi kapal yang beroperasi di lintasan Alalak–Subarjo.

Selain itu, anggota di lapangan secara aktif memberikan imbauan kepada penumpang agar lebih waspada terhadap barang bawaan serta menjaga anak-anak selama berada di area dermaga maupun di atas kapal.

"Penumpang kami ingatkan agar tidak lengah, terutama yang membawa anak kecil supaya selalu dalam pengawasan," katanya.

Petugas juga memberikan perhatian khusus kepada para nakhoda kapal feri agar tidak mengangkut penumpang melebihi kapasitas yang telah ditentukan.