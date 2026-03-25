KONI Kalsel Mulai Jaring Calon Ketum Masa Bakti 2026-2030

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Tim Penjaringan dan Penyaringan (TPP) membuka pendaftaran Bakal Calon Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Provinsi Kalimantan Selatan untuk masa bakti 2026-2030.

Ketua TPP Abdul Haris Makkie menjelaskan kepengurusan KONI Kalsel sebelumnya telah berakhir pada Desember 2025. Namun, karena sejumlah kendala, pelaksanaan musyawarah provinsi (musprov) belum dapat digelar sehingga dilakukan perpanjangan masa kepengurusan hingga Juni 2026.

“Untuk mengejar waktu sebelum Juni, maka tahapan penjaringan dan penyaringan calon ketua umum harus segera dilaksanakan sebagai bagian dari agenda Musprov,” ujarnya di Banjarbaru, Rabu.

TPP telah bekerja selama kurang lebih dua bulan untuk menyusun tahapan dan mekanisme penjaringan bakal calon. Mulai 26 Maret 2026, formulir pendaftaran sudah dapat diambil dan dikembalikan oleh para kandidat.

“Rentang waktu pengambilan formulir dan pendaftaran dimulai hari ini hingga 8 April 2026. Setelah itu, kami akan melakukan verifikasi administrasi dan menyampaikan hasilnya kepada publik sebelum dibawa ke forum Musprov,” katanya.

Dia berharap Musprov KONI Kalsel dapat digelar lebih cepat, bahkan ditargetkan pada April 2026, sehingga kepengurusan baru dapat segera ditetapkan tanpa harus menunggu batas akhir masa perpanjangan pada Juni.

Terkait persyaratan, Abdul Haris Makkie menyebutkan bahwa bakal calon Ketua Umum KONI Kalsel harus pernah atau sedang menjabat sebagai ketua umum pengurus provinsi cabang olahraga atau ketua umum KONI kabupaten/kota.

Selain itu, calon juga wajib mengantongi dukungan minimal dari empat KONI kabupaten/kota serta sekurang-kurangnya sepuluh pengurus provinsi cabang olahraga (pengprov).