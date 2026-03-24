Lapas di Kalsel Terima Kunjungan Lebaran 9.875 Orang

Selasa, 24 Maret 2026 – 15:27 WIB
Kepala Kanwil Ditjenpas Kalsel Mulyadi saat menyapa petugas dan keluarga warga binaan di Lapas Narkotika Karang Intan ketika layanan kunjungan di hari lebaran. ANTARA/Firman

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Selatan (Ditjenpas Kalsel) mencatat lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) menerima kunjungan Lebaran sebanyak 9.875 orang dari keluarga warga binaan.

"Total warga binaan yang dikunjungi 4.155 orang," kata Kepala Kanwil Ditjenpas Kalsel Mulyadi di Banjarmasin.

Mulyadi memerinci jumlah pengunjung pada Sabtu (21/3) sebanyak 2.293 orang untuk mengunjungi 707 orang warga binaan.

Baca Juga:

Sedangkan pada Minggu (22/3) jumlah pengunjung 7.582 orang untuk mengunjungi 3.448 warga binaan.

Adapun lapas yang melaksanakan layanan kunjungan hari pertama lebaran sebanyak delapan yakni Lapas Kelas IIA Kotabaru, Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, LPKA Kelas I Martapura, Lapas Kelas IIB Tanjung, Lapas Kelas III Batulicin, Rutan Kelas IIB Rantau, Rutan Kelas IIB Barabai dan Rutan Kelas IIB Tanjung.

Sementara di hari kedua lebaran ada 15 lapas yakni Lapas Kelas IIA Banjarmasin, Lapas Kelas IIA Kotabaru, Lapas Narkotika Kelas IIA Karang Intan, Lapas Perempuan Kelas IIA Martapura, LPKA Kelas I Martapura, Lapas Kelas IIB Banjarbaru.

Baca Juga:

Kemudian Lapas Kelas IIB Amuntai, Lapas Kelas IIB Tanjung, Lapas Kelas III Batulicin, Rutan Kelas IIB Marabahan, Rutan Kelas IIB Rantau, Rutan Kelas IIB Kandangan, Rutan Kelas IIB Barabai, Rutan Kelas IIB Tanjung dan Rutan Kelas IIB Pelaihari.

Mulyadi memastikan seluruh rangkaian jam kunjungan berlangsung tertib dan lancar.

Sumber Antara
BERITA TERKAIT

PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel
  1. Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta - JPNN.com Kalsel

    Eks Penyerang Barito Putera Resmi Perkuat Persija Jakarta

  2. Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera - JPNN.com Kalsel

    Eks Pemain Timnas Kini Perkuat PS Barito Putera

  3. Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar - JPNN.com Kalsel

    Dewa United Berambisi Taklukan Barito Putera Untuk Posisi 4 Besar

    4. Berita PS Barito Putera Lainnya

