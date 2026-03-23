Pantai Ujung Pandaran Tetap Jadi Objek Wisata Favorit Selama Libur Lebaran

kalsel.jpnn.com, SAMPIT - Objek wisata Pantai Ujung Pandaran di Desa Ujung Pandaran Kecamatan Teluk Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) masih menjadi tempat favorit untuk diserbu wisatawan yang ingin bersantai saat libur Idulfitri 1447 Hijriah atau Lebaran 2026.

"Pantai Ujung Pandaran masih jadi pilihan utama. Kami setiap libur Lebaran ke sini. Ini rencananya menginap semalam satu malam karena anak-anak juga masih libur sekolah," kata Adit salah seorang pengunjung, Senin.

Masyarakat langsung memanfaatkan libur dengan berwisata ke Pantai Ujung Pandaran. Diperkirakan ada ribuan wisatawan yang datang ke tempat wisata yang berjarak sekitar 85 kilometer dari pusat Kota Sampit Ibu Kota Kabupaten Kotawaringin Timur ini.

Wisatawan yang datang tidak hanya dari Kabupaten Kotawaringin Timur, tetapi juga dari luar daerah, seperti Seruyan, Kotawaringin Barat, Katingan, bahkan Palangka Raya.

Pantai Ujung Pandaran makin diminati masyarakat. Selain pemandangan alamnya, keberadaan belasan penginapan dengan berbagai fasilitasnya di pantai ini, juga menjadi daya tarik pengunjung.

Pengunjung bisa memilih kamar dengan tarif mulai Rp100 ribu hingga di atas Rp1 juta, tergantung ukuran, letak dan fasilitas kamar tersebut. Namun ada pula yang menyediakan tempat bagi pengunjung yang ingin bermalam dengan membawa kemah atau tenda sendiri.

"Untuk masuk ke satu tempat yang dikelola swasta itu tarifnya rata-rata Rp20 ribu sampai Rp30 ribu satu mobil. Nanti di dalam paling sumbangan di WC umum. Kalau kamar, tinggal pilih sesuai keinginan dan bugdet kita," kata Ria, pengunjung lainnya.

Ramainya pengunjung di Pantai Ujung Pandaran diperkirakan masih akan terjadi hingga berakhirnya libur Lebaran. Keindahan pantai yang menghadap Laut Jawa ini masih menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berwisata.