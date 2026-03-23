Polairud Banjarmasin Perketat Pengawasan di Dermaga Alalak

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Satuan Polisi Perairan dan Udara (Polairud) Polresta Banjarmasin memperketat pengawasan aktivitas penyeberangan di Dermaga Alalak–Subarjo guna memastikan keselamatan penumpang selama Lebaran 2026.

Kegiatan yang berlangsung pada Minggu, sejak pukul 09.00-12.00 Wita itu, difokuskan pada pemantauan langsung arus penumpang yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari sebelumnya, seiring dengan mobilitas masyarakat yang terus meningkat.

Kasat Polairud Polresta Banjarmasin Kompol Dading Kalbu Adie mengatakan pihaknya menurunkan personel Marnit multifungsi terapung dengan sarana apung KP-BHABIN untuk memastikan seluruh proses penyeberangan berjalan sesuai standar keselamatan.

"Kami melaksanakan pengamanan dan pemantauan langsung di lapangan untuk memastikan aktivitas penyeberangan tetap aman dan tertib di tengah peningkatan jumlah penumpang," ujar dia.

Dalam kegiatan tersebut, petugas juga bersinergi dengan Dinas Perhubungan serta petugas keamanan setempat untuk mengatur arus keluar masuk penumpang di dermaga agar tidak terjadi penumpukan.

Selain pengawasan, personel juga aktif memberikan imbauan kepada masyarakat agar tidak berdesakan saat naik maupun turun kapal, serta memperhatikan barang bawaan masing-masing.

"Kami mengingatkan penumpang agar menjaga barang bawaan dan memastikan anak-anak selalu dalam pengawasan orang tua untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia.

Petugas juga menyampaikan peringatan secara tegas kepada para nakhoda kapal yang beroperasi, seperti KM Rahmat Ilahi, KM Putra Subarjo, dan KM Berkat Bersatu, agar tidak melebihi kapasitas muatan penumpang maupun barang.