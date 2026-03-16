Irjen Rosyanto Minta Pemudik Jaga Barang Bawaan Selama di Pebuhan Trisakti

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan meminta pemudik dapat menjaga keamanan barang-barang yang dibawanya selama berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

"Petugas yang berjaga juga harus siaga terus mencegah kerawanan ini, jangan sampai pemudik jadi korban kejahatan," kata dia di Banjarmasin, Minggu.

Yudha menyebut kejahatan yang patut diwaspadai yakni pencurian barang milik calon penumpang kapal saat menunggu di pelabuhan.

Oleh karena itu, dia memerintahkan petugas untuk sering-sering berpatroli memantau situasi di sekitar gedung terminal.

Jika ada sesuatu gerak-gerik mencurigakan maka segera disikapi secara terukur.

"Jangan sampai petugas hanya duduk berdiam di pos tanpa melakukan pemantauan langsung mengecek kondisi calon penumpang," tegasnya.

Kapolda pun mengapresiasi kesiapan otoritas pelabuhan termasuk operator kapal yang tahun ini melayani musim mudik lebaran.

Menurutnya, hasil pengecekan semua unsur telah siap untuk memastikan kelayakan fasilitas terminal penumpang dan posko terpadu dalam memberikan kenyamanan maksimal bagi pemudik.