JPNN.com

Irjen Rosyanto Minta Pemudik Jaga Barang Bawaan Selama di Pebuhan Trisakti

Senin, 16 Maret 2026 – 04:25 WIB
Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Dr Rosyanto Yudha Hermawan menyapa pemudik saat mengecek arus mudik di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Minggu (15/3/2026). (ANTARA/Firman)

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Rosyanto Yudha Hermawan meminta pemudik dapat menjaga keamanan barang-barang yang dibawanya selama berada di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.

"Petugas yang berjaga juga harus siaga terus mencegah kerawanan ini, jangan sampai pemudik jadi korban kejahatan," kata dia di Banjarmasin, Minggu.

Yudha menyebut kejahatan yang patut diwaspadai yakni pencurian barang milik calon penumpang kapal saat menunggu di pelabuhan.

Oleh karena itu, dia memerintahkan petugas untuk sering-sering berpatroli memantau situasi di sekitar gedung terminal.

Jika ada sesuatu gerak-gerik mencurigakan maka segera disikapi secara terukur.

"Jangan sampai petugas hanya duduk berdiam di pos tanpa melakukan pemantauan langsung mengecek kondisi calon penumpang," tegasnya.

Kapolda pun mengapresiasi kesiapan otoritas pelabuhan termasuk operator kapal yang tahun ini melayani musim mudik lebaran.

Menurutnya, hasil pengecekan semua unsur telah siap untuk memastikan kelayakan fasilitas terminal penumpang dan posko terpadu dalam memberikan kenyamanan maksimal bagi pemudik.

Sumber Antara
Facebook JPNN.com Kalsel Twitter JPNN.com Kalsel Pinterest JPNN.com Kalsel Linkedin JPNN.com Kalsel Flipboard JPNN.com Kalsel Line JPNN.com Kalsel JPNN.com Kalsel
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   barang bawaan Kapolda Kalsel Pelabuhan Trisakti arus mudik

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU