BMKG Prakirakan Hujan Guyur Sejumlah Wilayah Indonesia, Warga Diminta Waspada

kalsel.jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menjelaskan hujan masih berpotensi terjadi di sejumlah kota besar di Indonesia mulai dari intensitas ringan sampai dengan sangat lebat.

"Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Yogyakarta, Jawa Timur Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan," kata Prakirawan BMKG Medayu dalam prakiraan cuaca daring diikuti dari Jakarta, Selasa.

Secara khusus untuk wilayah Sumatera, lanjut dia, diprakirakan pada hari ini wilayah Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang dan Jambi akan mengalami cuaca berawan tebal.

Sedangkan hujan ringan diprediksi turun di wilayah Bengkulu, Padang, Palembang, Pangkal Pinang dan hujan disertai petir di Bandarlampung.

Di wilayah Pulau Jawa, hanya kota Bandung yang diprakirakan sebagian besar mengalami cuaca berawan tebal. Dengan Jakarta, Serang, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya, berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan.

Medayu menjelaskan hujan ringan juga diperhitungkan BMKG dapat dialami wilayah Pontianak, Palangka Raya, Banjarmasin, dan Samarinda. Disertai potensi hujan petir dalam periode tertentu di wilayah Tanjung Selor.

Untuk daerah Bali dan Nusa Tenggara, lanjut dia, hujan ringan berpotensi dialami wilayah Denpasar dan Kupang serta hujan petir di Mataram.

Sementara itu, tuturnya, BMKG memprakirakan cuaca berawan tebal di Gorontalo dan Kendari pada hari ini. Dengan hujan ringan berpotensi terjadi di Manado, Palu, Makassar serta hujan intensitas sedang di Mamuju.