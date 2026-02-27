Transaksi di Pasar Wadai Ramadan Sudah Bisa Pakai QRIS

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Bank Kalsel menyediakan pembayaran secara digital menggunakan fitur QRIS untuk transaksi yang modern dan praktis bagi pengunjung Pasar Wadai Ramadan 1447 Hijriah di wilayah Kalimantan Selatan.

"Melalui aplikasi Aksel by Bank Kalsel, pengunjung dapat melakukan pembayaran lewat QRIS," kata Direktur Utama Bank Kalsel Fachrudin di Banjarmasin, Jumat.

Fachrudin mengatakan kini warga tidak perlu lagi khawatir kerepotan membawa uang tunai dalam jumlah besar atau bingung mencari uang kembalian saat melakukan transaksi di Pasar Wadai Ramadan.

Transaksi pun menjadi jauh lebih cepat, mudah, dan aman. Cukup dengan pindaian (scan) dari smartphone, pesanan takjil langsung terbayar dalam hitungan detik.

Dengan Aksel, semua kebutuhan transaksi ada dalam genggaman. Belanja di Pasar Ramadan jadi lebih nyaman dan lancar tanpa harus repot bawa dompet tebal.

“Kalau misalnya mau bayar pakai QRIS aja, tinggal scan, apalagi kalau sudah punya Aksel by Bank Kalsel,” ucapnya.

Semarak Ramadan salah satunya terlihat di Kota Banjarmasin yang terasa kurang lengkap tanpa mengunjungi Pasar Wadai Ramadan di kawasan Siring Km 0 Banjarmasin.

Menjelang waktu berbuka, area ini berubah menjadi magnet bagi ribuan warga yang ingin menikmati suasana ngabuburit sambil berburu takjil legendaris khas Banjar. (antara/jpnn)