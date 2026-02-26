Bupati Tala: Safari Ramadan Untuk Memastikan Program Pemerintah Dirasakan Masyarakat

kalsel.jpnn.com, PELAIHARI - Bupati Tanah Laut (Tala) Rahmat Trianto menyatakan bahwa Safari Ramadan dimanfaatkan pimpinan pemerintah daerah setempat untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat dirasakan secara langsung oleh warga setempat.

“Safari Ramadan ini menjadi momentum mempererat ukhuwah serta memastikan program pemerintah dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya di Pelaihari, Kabupaten Tala, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu.

Dia menegaskan bahwa Safari Ramadan tidak hanya sebagai kegiatan seremonial, tetapi juga sarana memperkuat kebersamaan pemerintah dan masyarakat.

Bupati Tala Rahmat Trianto bersama Wakil Bupati M Zazuli menghadiri Safari Ramadan di Masjid Al Muhajirin Desa Batu Ampar, Kecamatan Batu Ampar, sekaligus menyalurkan hibah sekitar Rp1,07 miliar.

Kegiatan tersebut menjadi ajang silaturahim pemerintah daerah dengan masyarakat, sekaligus wujud perhatian pemkab setempat terhadap penguatan sarana keagamaan dan sosial di wilayah pedesaan di daerah itu.

Dia menyerahkan hibah Rp1.075.000.000 yang dialokasikan melalui hibah daerah 2026 Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda setempat untuk tempat ibadah, rukun kematian, dan grup maulid di Kecamatan Batu Ampar.

Selain itu, penyerahan secara simbolis bantuan 31 paket untuk kaum masjid se-Kecamatan Batu Ampar, bantuan karpet sajadah untuk Masjid Al-Muhajirin dua karpet dan satu jam dinding oleh Bank Kalsel Cabang Pelaihari, satu karpet sajadah oleh BRI Cabang Pelaihari, dan dua karpet sajadah oleh Bank BPR Tala.

Pemkab Tala bersama LPTQ Tala juga menyerahkan Al Quran terjemah bahasa Indonesia dan buku Yasin untuk masjid-masjid di Kecamatan Batu Ampar, masing-masing 15 Al Quran dan 40 buku Yasin.