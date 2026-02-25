Bulog Kalsel Mulai Pantau Kenaikan Harga Bahan Pokok di Pasar Tradisional

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Perum Bulog Kantor Wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel) memantau kenaikan harga kebutuhan pokok dengan sidak langsung ke sejumlah pasar tradisional di Kota Banjarmasin.

Kepala Perum Bulog Kantor Wilayah Kalsel Muhammad Akbar Said mengatakan pemantauan harga kebutuhan pokok melalui Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP) adalah Pasar Antasari Banjarmasin dan Pasar Kalindo Banjarmasin.

Kegiatan ini tidak lepas dari rangkaian untuk memastikan kebutuhan pokok dapat terjaga pasokan dan harga stabil di pasaran untuk masyarakat menjalani ibadah bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 2026.

"Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, sebagian besar komoditas utama mengalami kenaikan harga. Beberapa di antaranya adalah beras premium, minyak goreng, telur ayam ras, bawang merah, bawang putih, daging ayam ras, serta daging sapi yang tercatat naik sekitar Rp1.000 per kilogram dibandingkan hari sebelumnya," ujarnya.

Sementara itu, ungkap Akbar, komoditas cabai merah mengalami kenaikan yang lebih signifikan, yakni sekitar Rp5.000 per kilogram.

Dia menyebut kenaikan harga ini dipengaruhi oleh berkurangnya pasokan dari daerah sentra produksi sehingga berdampak pada distribusi di tingkat pasar.

"Meski terjadi kenaikan pada beberapa komoditas, ketersediaan stok bahan pokok di pasar masih terpantau cukup dan aktivitas perdagangan berjalan normal. Pemantauan harga akan terus dilakukan secara rutin guna menjaga stabilitas pasokan dan mengantisipasi potensi lonjakan harga," ujarnya.

Dia pun menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan pembelian berlebihan.