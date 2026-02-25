Pemkot Banjarmasin Siapkan Anggaran Rp 400 Juta Untuk Menata Kabel Optik

kalsel.jpnn.com, BANJARMASIN - Pemerintah Kota Banjarmasin menyiapkan anggaran Rp 400 juta untuk melakukan penataan kabel optik yang semrawut tergantung di atas jalan-jalan protokol pada 2026.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin Windiasti Kartika mengatakan anggaran yang disiapkan untuk proses penataan kabel jaringan utilitas kabel tersebut tahun ini sebesar Rp400 juta.

"Anggaran ini untuk penawaran tender jasa konsultan penyusunan master plan infrastruktur fiber optik," ujarnya.

Windi mengatakan dari pengerjaan master plan tersebut akan menjadi dasar penataan fiber optik di Banjarmasin.

Menurut dia, proses ini membuktikan keseriusan pemerintah kota untuk menata keberadaan kabel jaringan utilitas yang semrawut hampir di seluruh jalan kota dan dinilai merusak estetika kota.

"Dari penyusunan master plan tersebut baru bisa melihat kawasan mana yang memungkinkan lebih dulu ditata," ujarnya.

Sebelumnya, Pemkot Banjarmasin ada menetapkan tiga jalan untuk percontohan penataan kabel optik, yakni Jalan Lambung Mangkurat, Jalan Pangeran Samudera dan Jalan Hasanuddin HM.

Pemkot Banjarmasin juga sudah melaksanakan rapat dengan mengundang para vendor kabel jaringan utilitas dan tiang fiber optik untuk penataan ini.