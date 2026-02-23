Polda Kalsel Gandeng Ulama Untuk Imbauan Kondusivitas Selama Ramadan

JPNN.com

Senin, 23 Februari 2026 – 16:45 WIB
Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan ditemui usai memimpin Apel Kesiapsiagaan dalam rangka menjaga kamtibmas selama bulan Suci Ramadhan di halaman Mapolda Kalsel, di Banjarbaru, Senin (23/2/2026). ANTARA/Firman

kalsel.jpnn.com, BANJARBARU - Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan menggandeng para alim ulama di daerah itu untuk bersama-sama dapat mengimbau masyarakat untuk senantiasa menjaga kondusivitas selama Ramadan 1447 Hijriah guna memastikan kekhusyukan ibadah puasa.

"Tentu ini kearifan lokal yang terus kami junjung, di mana para ulama dan tuan guru kerap didengar masyarakat dalam setiap petuahnya," kata dia saat gelaran Apel Kesiapsiagaan dalam rangka menjaga kamtibmas selam Ramadan di halaman Mapolda Kalsel di Banjarbaru, Senin.

Yudha mengatakan masyarakat Kalsel sebagai daerah religius dengan mayoritas Muslim sangat menaati apa yang disampaikan para ulama.

Oleh karena itu, dia berharap dalam setiap ceramahnya bisa diselipkan pesan-pesan kamtibmas agar jemaah dapat menaati dan mematuhi demi kebaikan bersama.

Apel kesiapsiagaan ini dimaksudkan untuk menunjukkan jika Polda Kalsel bersama TNI dan unsur lainnya siap mengamankan situasi selama Ramadhan dari gangguan keamanan dan tindak kejahatan.

Kapolda menjelaskan sejumlah kerawanan perlu diantisipasi seperti tawuran antarkelompok pemuda hingga aksi balapan liar yang kerap masih terjadi.

"Mari jaga daerah ini tetap kondusif, jangan biarkan tindak kriminal mengganggu kekhusyukan umat beribadah," ucapnya.

Ketua DPRD Kalsel Supian HK mengapresiasi langkah sigap Polda Kalsel bersama TNI dalam menjaga situasi Ramadhan tetap aman, tentram dan damai.

Polda Kalimantan Selatan menggandeng para ulama untuk menyampaikan imbauan soal kondosivitas selama Ramadan.
Sumber Antara
